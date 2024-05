BELUX vous invite à explorer l’Algérie autrement : cap sur le tourisme sportif !

Le tourisme sportif en Algérie est en plein essor. Pour l’année 2024, de nombreux événements sont prévus, dont les Foulées des gazelles à Alger, le semi-marathon international du Djanoub (le Sud), le Trek international à Iherer (Djanet) et le Marathon des dunes à Ghardaïa.

Ce regain d’intérêt pour le tourisme sportif s’explique par plusieurs facteurs, notamment la multiplication des destinations touristiques et l’organisation de grandes manifestations sportives internationales. Les agences de voyages et les hôtels sont de plus en plus impliqués dans ce secteur qui génère des retombées économiques importantes.

Le tourisme sportif est une manière de découvrir l’Algérie autrement et de promouvoir le pays à l’étranger. Conscientes du potentiel de ce secteur en plein boom, les autorités algériennes mettent tout en œuvre pour le développer.

Et pour accompagner cette nouvelle dynamique, l’entreprise BELUX Éclairage, à travers son aile touristique, Belux Alliance Siyaha, tâche d’apporter sa pierre à l’édifice depuis sa fondation en 1975. La société a déjà participé à l’éclairage de plusieurs infrastructures sportives, dont le stade Miloud Hadefi d’Oran, comme elle contribue chaque année à l’organisation d’une multitude d’évènements sportifs partout en Algérie.

L’Algérie : un terrain de jeu grandeur nature pour le tourisme sportif

L’Algérie, dotée de paysages époustouflants, d’un climat varié et d’une riche culture, possède un atout majeur pour le développement du tourisme sportif : son terrain de jeu grandeur nature fait de montagnes, de désert, de littoral et de forêts… Les opportunités pour les amateurs de sports de nature et d’aventure y sont donc infinies !

Pourtant, ce potentiel reste largement inexploité. Le tourisme sportif en Algérie peine à prendre son essor, souffrant d’un manque d’infrastructures, de promotion et de coordination entre les différents acteurs du secteur. Passons en revue quelques-uns des nombreux avantages que notre pays peut tirer du développement de cette activité.

D’abord, sur le plan économique, le tourisme sportif est un secteur générateur de croissance et d’emplois. Sa promotion permettrait à l’Algérie de diversifier son offre touristique et d’attirer une clientèle nouvelle, plus jeune et plus dynamique.

Le tourisme sportif contribue également à l’amélioration de l’image de l’Algérie à l’étranger. Il favorise la mise en avant des atouts naturels et culturels dont dispose le pays pour, ainsi, changer l’image souvent négative véhiculée par les médias.

Des actions concrètes pour une promotion efficace

De plus, le développement du tourisme sportif possède un impact positif sur les populations locales. En effet, ce secteur permet de créer des emplois dans des régions généralement marginalisées et de contribuer à la revitalisation des économies locales.

Cependant, pour que l’Algérie puisse tirer pleinement profit du potentiel du tourisme sportif, il est nécessaire de mettre en place des actions concrètes. Cela passe notamment par le développement d’infrastructures adaptées, la création de produits touristiques spécifiques et la mise en place de campagnes de promotion ciblées. Il est pareillement important de renforcer la coordination entre les différents acteurs du secteur afin de créer une synergie et d’optimiser les efforts.

En conclusion, le tourisme sportif a un avenir prometteur en Algérie. Le pays possède tous les atouts pour devenir une destination de premier choix pour les amateurs de sports de nature et d’aventure. En mettant en place les politiques et les actions nécessaires, l’Algérie peut faire de ce secteur un levier de développement économique, social et culturel.

L’heure est venue de faire de l’Algérie un véritable “terrain de jeu” pour le tourisme sportif !