L’administration américaine commente la demande de l’Algérie d’adhérer aux BRICS

En conférence de presse la semaine dernière, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a répondu à une question à propos de l’Algérie.

En effet, questionnée sur la demande de l’Algérie d’adhérer aux BRICS et de l’avis de l’administration américaine à ce sujet, la porte-parole de la Maison-Blanche a dit, « L’Algérie fait partie de nos partenaires. Or, comme nous l’avions dit à maintes reprises, nous ne demandons pas à nos partenaires de choisir entre les USA et les autres pays. Les États-Unis ne ligotent pas leurs partenaires et ne leur font pas d’obstacles », explique-t-elle.

Adhésion de l’Algérie aux BRICS : la Maison-Blanche commente

Lors de la même conférence de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a clarifié la position des États-Unis à propos de la volonté de l’Algérie d’adhérer aux BRICS.

En réponse à la question du journaliste, « Est-ce que l’administration américaine serait inquiète quant à l’adhésion de l’Algérie aux BRICS compte tenu de sa position dans le mouvement des non-alignés, qui défie les forces occidentales », Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche a dit, « Les pays sont libres de choisir et de suivre les aspirations qui répondent aux meilleures attentes de leurs citoyens », indique-t-elle.