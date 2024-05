Bulletin Météo Algérie : temps contrasté attendu ce lundi 20 mai !

Le début de cette semaine présente un tableau météorologique varié, mêlant retours de pluies orageuses et chaleur persistante selon les régions. Pour ceux qui s’intéressent aux détails, poursuivez la lecture de cet article pour découvrir les prévisions de Météo Algérie pour ce lundi 20 mai 2024 !

Le bulletin de Météo Algérie pour ce lundi annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions de l’Ouest du pays. En revanche, les régions du Centre et de l’Est connaîtront un ciel voilé à nuageux, avec quelques averses orageuses qui s’atténueront progressivement en fin d’après-midi.

Pour les régions sahariennes, les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un ciel souvent voilé à localement nuageux, particulièrement de la frontière Algéro-Malienne vers le Sahara Central, le Hoggar/Tassili et le Sahara Oriental. De plus, des développements orageux isolés pourraient se produire dans l’après-midi et en soirée, entraînant des pluies par endroits. Dans les autres régions de notre grand Sud, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra, offrant un temps relativement stable et agréable.

En outre, et en ce qui concerne les températures maximales du jour, le mercure atteindra différentes valeurs selon les zones géographiques. Les régions côtières verront les températures osciller entre 19 et 25 °C. Les régions intérieures afficheront des températures allant de 18 à 30 °C. Quant aux régions sahariennes, elles connaîtront des températures allant de 28 à 46 °C.

Par ailleurs, il convient de noter que les services de Météo Algérie ont émis une alerte jaune pour plusieurs wilayas en raison des risques de pluie et d’orages. En effet, cette alerte concerne les wilayas de BLIDA, ALGER, SIDI-BEL-ABBÈS, TIPAZA, TISSEMSILT, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, RELIZANE, MSILA, TIARET, MILA, TIZI-OUZOU, CHLEF, BATNA, SÉTIF, DJELFA, TLEMCEN, CONSTANTINE, AÏN-DEFLA, MÉDÉA, BISKRA, SAÏDA, NAÂMA, BOUMERDÈS et BOUIRA.

Face à cette alerte, il est crucial de rester vigilant et de prendre des précautions, notamment pour les conducteurs. Les conditions météorologiques peuvent rapidement évoluer, entraînant des averses soudaines et des orages pouvant réduire la visibilité et rendre les routes glissantes. Les automobilistes doivent s’adapter leur conduite en conséquence, et réduire leur vitesse tout en maintenant une distance de sécurité suffisante avec les autres véhicules.