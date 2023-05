Visas Schengen pour les Algériens, quel pays en a accordé le plus en 2022 ?

Les demandes de visas Schengen des Algériens ont été refusées en masse l’année dernière. Le taux de refus a atteint la cote vertigineuse des 48 %, poussant ainsi de nombreux demandeurs à abandonner la procédure. Fort heureusement, il n’est pas spécifiquement obligatoire de passer par les 2 pays populaires, la France et l’Espagne, pour obtenir son visa.

Toutes les nations faisant partie de l’UE ont le pouvoir d’accorder le document, y compris celles de l’Europe de l’est. Une étude officielle sur les taux de refus a démontré qu’un pays européen en particulier a été très généreux en octroi de visas Schengen à entrée multiple en 2022. Une opportunité à saisir pour les demandeurs algériens recalés !

L’Allemagne en tête des pays les plus favorables à l’octroi de visas Schengen en 2022

Si vous souhaitez obtenir un visa Schengen à entrée multiple en 2023, l’Allemagne est votre meilleure chance d’y arriver. C’est ce qu’a conclu le dernier rapport du site Visa Schengen Info, recensant les pays européens et leur taux de refus respectifs en 2022.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 1 043 297 demande formulée, l’Allemagne en a accordé 817,307, dont 740,356 à entrée multiple, soit 90.6 % de réponses favorables. Les quelques détenteurs de VEM (Visas à entrée multiple) peuvent ainsi entrer et sortir du pays sans repasser par la procédure à chaque fois.

Ce qui joue également en faveur des demandeurs de visas Schengen en Allemagne, c’est le taux de refus du pays qui est incroyablement bas par rapport au taux moyen européen. En effet, alors que le pourcentage moyen de refus est de 17,2 % dans l’espace Schengen, l’Allemagne, elle, n’a recalé que 16,2 % des candidatures.

Visa Schengen pour les Algériens : quels sont les pays qui refusent le moins ?

Après l’Allemagne, ce sont la Slovénie et l’Estonie qui sont les plus à mêmes d’accorder des visas Schengen à entrée multiple avec 81,6 % et 81,3 % d’avis favorable respectivement. Les demandeurs peuvent aussi s’adresser à des pays comme l’Autriche, l’Italie et la Finlande, qui ont des taux d’octroi de VEM relativement intéressants aussi (74,9 %, 73,8 %, 72,3 % dans cet ordre).

En revanche, il convient d’éviter les pays nordiques tels que l’Islande (5,6 %), la Norvège (33,6 %), mais aussi la Suède (33,6 %), où les demandeurs ont très peu de chances de décrocher des visas Schengen à entrée multiple.

Pour les demandes de visa générales (VEM ou à entrée singulière), la Belgique, la Suède et la France et Malte étaient les pays présentant le plus haut taux de refus en 2022.