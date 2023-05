Moitié des demandes visas Schengen refusées pour les Algériens en 2022

Le processus d’obtention d’un visa pour entrer dans l’Espace Schengen est devenu un véritable parcours du combattant pour de nombreux ressortissants, et en particulier ceux d’Algérie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en 2022, presque une demande de visa Schengen sur deux déposée par un Algérien a été rejetée. Ce taux de refus de 48% est un des plus élevés parmi les pays du Maghreb.

L’explication de ce taux important de refus est multifactorielle. Elle peut résulter de nombreux éléments tels que des dossiers incomplets, des justificatifs de ressources insuffisants, ou encore des doutes sur la véritable intention du voyage. Cependant, il est important de souligner que ces refus n’impliquent pas nécessairement une fraude ou une tentative d’immigration illégale. Ils peuvent aussi être le résultat d’un manque d’informations sur les critères à remplir ou sur la procédure à suivre.

En 2022, les Algériens ont déposé un total de 239 927 demandes de visas dans trois consulats français. Sur ce nombre, les autorités françaises ont accepté 110 090 demandes, tandis qu’elles ont rejeté 115 807 demandes, ce qui représente plus de la moitié des demandes enregistrées.

En ce qui concerne l’Espagne, les deux consulats présents en Algérie, à Alger et à Oran, ont enregistré 102 656 demandes de visas Schengen de la part des Algériens. Parmi ces demandes, 56 479 ont été acceptées, tandis que 39 944 ont été rejetées, représentant environ 40% des demandes rejetées.

Visas Schengen aux Maghrebins: qu’en est-il des autres pays ?

Comparativement à leurs voisins, les Algériens font face à une réalité plus complexe. En effet, les Tunisiens et les Marocains semblent avoir plus de facilité à obtenir un visa Schengen. Leurs taux de refus s’élèvent respectivement à 30,3% et 29,7%, soit nettement en dessous de celui de l’Algérie.

Cela ne signifie pas pour autant que la situation est facile pour les ressortissants de ces pays. Bien au contraire. La demande est forte, et le nombre de visas accordés ne suit pas toujours. En 2022, sur 423 201 demandes de visas déposées par des Marocains, seulement 282 301 ont été accordées. Pour les Tunisiens, sur 168 346 demandes, 112 411 ont été acceptées.

Ces chiffres illustrent une réalité préoccupante. Malgré l’importance des liens culturels, économiques et historiques entre l’Europe et le Maghreb, l’accès à l’espace Schengen demeure difficile pour de nombreux ressortissants de ces pays. Un défi qui appelle à plus de clarté et de transparence dans les procédures d’octroi des visas, afin de faciliter la mobilité et de renforcer les échanges entre ces régions du monde.

Quels sont les pays où les Algériens peuvent voyager sans visa ?

Selon Passeport Index, les Algériens peuvent accéder à seulement 18 pays sans visa. Ces pays sont principalement situés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ils incluent la Tunisie, le Maroc, la Syrie, la Palestine, Hong Kong, la Malaisie, l’Equateur, le Bénin, la République Dominicaine, la Micronésie, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Barbade, Haïti, la Guinée, la Gambie, Saint Vincent et les Grenadines.

Cependant, les détenteurs de passeports algériens peuvent accéder à 34 autres pays en obtenant un visa ou un visa électronique à leur arrivée. Ces pays comprennent notamment l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, l’Iran, le Liban, la Tanzanie, le Nigéria, le Ghana, le Cambodge et le Cap-Vert. D’autres pays incluent le Congo, le Gabon, le Kenya, Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice et le Mozambique. Il est également possible d’obtenir un visa à l’arrivée pour les pays suivants : la Guinée-Bissau et les Maldives. On compte aussi la Jordanie, l’Éthiopie, Cuba, les Comores, l’Angola, l’Arménie, la Bolivie, et Burundi.

Cependant, le passeport algérien ne permet pas une grande liberté de mouvement, car les détenteurs de passeports algériens ont besoin d’un visa pour se rendre dans la plupart des pays du monde. Ils peuvent voyager vers 43 pays s’ils obtiennent un visa. Ces pays comprennent les Émirats arabes unis, l’Allemagne, la Suède, la Finlande, la Somalie, le Soudan du Sud, Suriname, Timor-Leste, le Luxembourg, l’Espagne, la France, le Togo, Tuvalu, l’Ouganda, le Zimbabwe et le Yémen.

Le passeport algérien n’est pas très bien classé. Selon le classement « Passport Index » publié le mercredi 7 décembre 2022, il n’occupe que la 77ème place sur 97. Cela signifie que les détenteurs de passeports algériens ont une liberté de mouvement relativement limitée par rapport à ceux d’autres pays.