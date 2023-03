Visa Schengen pour les Algériens : l’UE envisage de simplifier les procédures

Depuis l’augmentation des demandes de visa, l’Union européenne vise à mettre en place certaines mesures. Il s’agit de mieux gérer le flux de demandes entrant et de traiter au cas par cas les dossiers pour aboutir à une délibération plus rapide. En ajout à ça, le Conseil de l’Union européenne est en négociation pour numériser entièrement le processus de demande de Visas Schengen.

Les demandes de visas Schengen bientôt numérisées par l’UE

Le Conseil de l’Union européenne s’est réuni pour discuter la possibilité de numériser entièrement le secteur des visas Schengen. Il s’agit de supprimer le dossier papier classique demandé et le remplacer par une procédure en ligne, à faire chez soi directement. Le visa ainsi délivré ne serait pas sous forme de vignette papier, mais plutôt un visa numérique. Cette proposition intéresse l’UE pour des raisons de sécurité, mais aussi de praticité. Supprimer les demandes papiers permettra de fluidifier le processus de traitement. La réforme vise aussi à garantir la sécurité au sein de l’espace Schengen en utilisant un protocole de chiffrement cryptographique à deux dimensions.

La numérisation permettra par ailleurs de réduire les tentatives de falsification et de vol de vignettes de visa. Ainsi, si la demande est approuvée, l’UE créera une plateforme en ligne qui servira à réceptionner l’ensemble des demandes. Tous les documents nécessaires seront ainsi soumis sous format numérique. Les demandeurs pourront obtenir des copies numériques de leurs documents de voyage, et regler les frais directement depuis le site. La décision finale leur sera communiquée via la plateforme au même titre.

La présence obligatoire ne le sera bientôt plus pour les demandeurs de Visas Schengen

Ainsi, la présence physique ne sera plus obligatoire pour les demandeurs, qui n’auront plus à se rendre aux consulats. Exception faite pour les primo-demandeurs, ceux dont les informations biométriques doivent être mises à jour. Les demandeurs disposant de documents de voyage neufs seront aussi concernés par cette mesure exceptionnelle.

