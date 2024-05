Alerte météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle encore ce jeudi 2 mai ?

Ce début de mois de mai s’annonce des plus capricieux, avec des variations météorologiques tantôt ensoleillées, tantôt pluvieuses. D’ailleurs, la journée de jeudi pourrait encore connaître des précipitations dans plusieurs régions du Nord du pays, les prévisions météo pour cette fin de semaine demeurent donc cruciales pour planifier vos activités.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour des risques de “pluie” et d’ “orage” dans plusieurs wilayas, notamment Alger, Tipaza, Tissemsilt, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Béjaïa, Tiaret, Mila, Tizi-Ouzou, Chlef, Mostaganem, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Aïn-Defla, Médéa, El-Tarf, Boumerdès, Bouira, Mascara, Oran et Blida. De plus, des vents violents sont à prévoir dans les wilayas d’Aïn-Témouchent, Tlemcen et Oran, avec une vigilance jaune émise à cet effet. Il est donc recommandé de rester informé des mises à jour météorologiques pour adapter vos projets du week-end en conséquence.

Quelles sont les prévisions météo pour ce jeudi 2 mai ?

Pour ce jeudi 2 mai, les prévisions météo offrent un tableau contrasté à travers le pays. Dans les régions Nord, un ciel souvent voilé dominera, avec des nuages plus épais dans le Centre, accompagnés de pluies locales. Cette configuration météorologique pourrait bien persister tout au long de la journée, invitant les habitants à se munir d’un parapluie avant de sortir.

En revanche, du côté du grand Sud, le ciel s’annonce plus clément, avec généralement un temps généralement dégagé. Quelques passages nuageux pourraient toutefois traverser l’extrême Sud et le Nord Sahara, sans pour autant compromettre la possibilité d’activités en extérieur.

Dans le panorama des températures prévues pour aujourd’hui à travers l’Algérie, une diversité de climats se dessine, offrant des variations thermiques significatives selon les régions. À Tlemcen, les thermomètres afficheront 16 °C, tandis que Sétif et Tiaret connaîtront des températures de 17 °C. La capitale, Alger, profitera d’une journée avec 19 °C, alors qu’à El Bayadh, le mercure grimpera à 20 °C.

En avançant vers le Sud, les températures continuent leur ascension. Naama connaîtra une journée agréable avec 24 °C, tandis qu’à El Meniaa, les habitants pourront savourer une chaleur de 28 °C. Tindouf s’approchera des 33 °C, pendant ce temps à Illizi, le thermomètre atteindra les 34 °C. Adrar connaîtra une journée chaude avec 35 °C et Tamanrasset affichera 41 °C. Enfin, à In Guezzam, le thermomètre grimpera jusqu’à 44 °C, marquant ainsi une des températures les plus élevées du pays pour cette période de l’année.

