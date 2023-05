Visa Schengen : montant faramineux dépensé et refus record pour les Algériens

Les Algériens font face à un fardeau financier important lorsqu’il s’agit d’obtenir des visas Schengen. C’est ce que révèle une analyse récente des dépenses de visas réalisée par SchengenVisaInfo.

Selon cette étude, l’Algérie a enregistré la dépense la plus élevée en visas Schengen en 2022 sur le continent africain, s’élevant à 15 787 992 $. De plus, le taux de rejet des demandes de visa a atteint 45,76%, touchant 392 053 candidats algériens.

| À LIRE AUSSI : Visas Schengen pour les Algériens, quel pays en a accordé le plus en 2022 ?

Cette situation met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux voyageurs algériens lorsqu’ils tentent d’obtenir un visa Schengen. Les procédures complexes, les longs délais d’attente et les taux élevés de refus de visa constituent des obstacles majeurs pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays africains.

Le voisin marocain suit de près avec une dépense de 10 502 448 $ et un taux de rejet de 28,20% sur 423 201 candidatures. Les autres pays africains du top 10 affichent un pourcentage de refus qui varie de 23 à 43%. Le Nigeria possède un pourcentage de refus presque similaire à celui de l’Algérie.

Ces chiffres soulignent la nécessité d’une révision des politiques de visa et d’une simplification des procédures pour favoriser les échanges et les déplacements entre l’Afrique et l’espace Schengen.

Les 10 pays africains qui ont dépensé le plus pour les Visas Schengen rejetés

Pays Nombre de demandes de visas uniformes Total des visas uniformes délivrés (y compris MEV) Total des visas uniformes non délivrés Percentage des visas non délivrés Dépenses Algérie 392,053 191,187 179,409 45.76% $15,787,992 Maroc 423,201 282,301 119,346 28.20% $10,502,448 Tunisie 168,346 112,411 48,909 29.05% $430,399,2 Nigeria 86,815 46,404 39,189 45.14% $344,863,2 Egypte 167,995 133,357 31,271 18.61% $275,184,8 Sénégal 56,866 30,256 23,683 41.65% $208,410,4 Ghana 42,124 23,112 18,363 43.59% $161,594,4 Côte d’Ivoire 57,319 37,544 15,967 27.86% $140,509,6 Angola 56,172 40,987 14,621 26.03% $128,664,8 Kenya 48,892 35,821 11,436 23.39% $100,636,8 République démocratique du Congo 33,817 20,102 10,715 31.69% $94,292,0 Cameroon 34,271 22,679 10,508 30.66% $92,470,4

Augmentation des frais de visas pour les Etats-Unis à partir d’aujourd’hui

Aujourd’hui, le 30 mai 2023, une modification de la structure tarifaire des visas est rentée en vigueur, affectant les demandeurs de visa du monde entier, y compris ceux d’Algérie.

Selon une déclaration récente de l’ambassade américaine à Alger, publiée sur sa page Facebook, les frais des visas de type B1/B2 (d’affaires et de tourisme), ainsi que d’autres visas non-immigrants tels que les visas étudiants et de visiteurs d’échange (F/J/M), passeront de 160 $ à 185 $.

| À LIRE AUSSI : Visa Schengen pour les Algériens : l’UE envisage de simplifier les procédures

En outre, pour les travailleurs temporaires ayant des visas non-immigrants dans les catégories H, L, O, P, Q et R, les frais passeront de 190 $ à 205 $. Il est important de noter que les frais payés avant cette augmentation resteront valides pendant un an.

Ces ajustements tarifaires sont dus à l’augmentation des coûts liés à la prestation de services par les sections consulaires à l’échelle mondiale et reflètent les coûts opérationnels des services consulaires.