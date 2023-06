Une championne de karaté algérienne décède électrocutée

Une championne de karaté locale est décédée ce lundi des suites d’une décharge électrique. Issghed Wissam, membre d’un club sportif d’Alger, perd ainsi la vie à la fleur de l’age et laisse toute une communauté, incluant son club, ses proches et le monde du karaté algérien, en deuil.

Une championne de karaté locale meurt par électrocution

Wissam était un des membres actifs du club sportif de Baba Hssen (CRBH) et s’était distinguée par son habilité au Karaté. Maitrisant particulièrement l’art du Kana, elle décroche plusieurs titres faisant d’elle une championne au niveau local et national.

Ce lundi, et alors qu’elle se préparait à passer l’examen du Baccalauréat, la jeune karatéka décède d’un choc électrique puissant. La nouvelle tombe comme un couperet sur les acteurs du domaine, qui partagent ainsi leurs condoléances et leurs messages de soutien envers la famille sur les réseaux sociaux.

Plusieurs organismes sportifs, à l’image du Comité Olympique et Sportif Algérien (COSA) et de la Direction des Jeunes et des Sports d’Alger (DJSA) lui rend hommage à travers leurs pages officielles sur les réseaux.