Électrocuté sur un poteau électrique, un enfant de 13 ans décède à Naâma

Un drame s’est produit aujourd’hui dans la ville de Mecheria. En effet, un élève de deuxième année au collège des frères Zouaji, âgé de seulement 13 ans, a perdu la vie après avoir été électrocuté sur un poteau électrique dans le quartier de Khemis Hektar. De ce fait, l’unité secondaire de la protection civile de Mecheria est rapidement intervenue pour transporter le corps de l’enfant à la morgue de l’hôpital des frères Chenafa.

Relizane : décès d’un trentenaire poignardé

La wilaya de Relizane a été secouée ce samedi par la découverte d’un corps sans vie d’un trentenaire. Selon ce que rapporte un quotidien arabophone généraliste, le corps a été retrouvé sur le bord de la route au niveau de la deuxième station de la ville. On notera que pour l’instant, les causes de la mort de la victime restent inconnues.

Cependant, des témoins oculaires ont révélé que le jeune homme a été poignardé à la poitrine, plus précisément au niveau du cœur. La victime a ensuite été transportée à la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf pour une autopsie.

Décès d’un vingtenaire écrasé sous un rouleau compresseur à l’asphalte

Un accident tragique a eu lieu au niveau de la route nationale numéro 7 reliant les wilayas de Sidi Bel Abbès et Mascara, dimanche soir. En effet, un jeune homme âgé d’environ 27 ans a perdu la vie au milieu d’un chantier de travaux publics pour aménager la route entre les communes de Sfisef et Mustapha Benbrahim. Dans le détail, la victime a été écrasée sous un rouleau compresseur à l’asphalte sous les regards des témoins.

D’après les révélations des témoins, le conducteur de la machine n’a pas vu la victime alors qu’il reculait. Les ouvriers du chantier ont crié pour alerter le conducteur de la présence du travailleur sous la machine, cependant, il était trop tard. De ce fait, les services de protection civile ont été appelés en urgence, mais il n’y avait malheureusement aucune chance de sauver la vie de la victime.

On notera dans ce sillage que le corps a été transporté à l’hôpital de Sfisef, situé à 39 km à l’est de Sidi Bel Abbes. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.