Un réseau de commercialisation d’ecstasy démantelé à Oran

Les éléments de la sûreté urbaine d’Oran ont récemment mené deux opérations pour arrêter un groupe de trafiquants de drogue spécialisé dans la vente de comprimés hallucinogènes de type Ecstasy.

La première opération a permis l’arrestation de quatre personnes, dont deux femmes âgées de 20 à 33 ans, après que les autorités ont suivi leur voiture et saisi 382 comprimés d’Ecstasy hallucinogènes.

La deuxième opération a conduit à l’arrestation d’un homme de 41 ans qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et de trois décisions de justice.

Un autre réseau criminel démantelé

Dans une opération bien orchestrée, les éléments de la Gendarmerie nationale de Hassi Ben Okba à Oran ont réussi à mettre fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans le vol et le sabotage de la voie ferrée.

Cette bande, composée de six individus âgés de 22 à 40 ans, opérait principalement dans la région industrielle de Hassi Ben Okba.

Suite à des informations faisant état de la planification par le groupe criminel d’un acte de sabotage sur la ligne de chemin de fer reliant la ville d’Oran à Arzew, les forces de l’ordre ont immédiatement formé une patrouille et se sont rendues sur les lieux.

Là, elles ont appréhendé deux personnes en train de démonter les rails de chemin de fer dans un but de vol. Les deux suspects ont été arrêtés et conduits au siège de la gendarmerie pour un interrogatoire plus poussé, au cours duquel tous les objets volés ont été récupérés.