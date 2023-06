Victime d’un vol à l’aéroport d’Oran, l’écrivain algérien Kamel Daoud s’indigne

Un incident regrettable a ébranlé la tranquillité de l’éminent écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud lors de son arrivée à l’aéroport d’Oran Ahmed Ben Bella. Victime d’un vol de bagage, Daoud a pris la parole sur Twitter pour exprimer son indignation, en mettant particulièrement en cause les responsables d’Air Algérie et de l’aéroport pour leur indifférence face à sa situation.

Arrivant de Paris, Daoud a fait face à une désagréable surprise à l’aéroport d’Oran. Il a découvert que sa valise, qui aurait dû circuler sur le carrousel à bagages, avait été « volée sur le tapis ».

Malgré son appel à l’aide auprès des responsables d’Air Algérie et de l’aéroport, on lui a répondu qu’il n’y avait rien à faire.

Ce type d’incident n’est pas rare chez Air Algérie, surtout à l’aéroport d’Oran. Daoud, au lieu de recevoir l’aide nécessaire pour retrouver sa valise, a été conseillé par les responsables de simplement « déposer plainte ».

Voyage air Algérie AH1061 Paris Oran du 07 juin. Valise volée à l’atterrissage sur le tapis. Les services de l’aéroport d’Es Senia, Air Algérie et les services concernés expliquent qu’ils ne peuvent rien. « Allez déposer plainte ! ». — kamel DAOUD (@daoud_kamel) June 8, 2023

Résolution de l’incident : Kamel Daoud et la quête de justice

Suite à l’incident et à l’indifférence des responsables, Kamel Daoud s’est engagé dans une démarche de revendication de ses droits. En s’exprimant publiquement sur Twitter, il a attiré l’attention sur le problème du vol de bagages et mis en évidence l’importance de la responsabilité et de la sécurité dans les aéroports.

La répercussion de son tweet a été significative bien que les détails précis du dénouement de cette affaire soient encore inconnus.

Les réactions en ligne à l’incident ont été nombreuses et variées, allant de l’indignation à des commentaires solidaires avec Daoud, et même à des appels à des actions concrètes pour améliorer la sécurité des bagages dans les aéroports.