LG Electronics Algérie présente ses solutions de climatisation centralisée au BATIMATEC

Alger, le 09/05/2024 – LG Electronics Algérie participe à la 26ᵉ édition du Salon BATIMATEC, qui se tient du 5 au 9 mai 2024 au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger, en collaboration avec ses distributeurs AK COLD et HVAC Algérie. L’entreprise présente ses innovations en matière de climatisation centralisée, conçues pour répondre aux exigences spécifiques du marché algérien.

Devant un public de chefs d’entreprise et de professionnels du secteur, le géant sud-coréen expose ses systèmes de climatisation centralisée hautement performants, idéaux pour les structures de grande envergure telles que les centres commerciaux, les bureaux, les hôtels, les hôpitaux et les centres commerciaux.

Parmi les solutions de climatisation présentées, le système GHP (Pompe à chaleur à gaz) est largement mis en avant. Il s’agit d’un système qui utilise le gaz naturel pour alimenter un moteur endothermique. Cette particularité rend les systèmes GHP très efficaces sur le plan énergétique, ce qui contribue à réduire la consommation électrique liée à la climatisation.

En outre, LG Algérie présente l’Inverter SCROLL CHIILER conçu pour minimiser la consommation d’énergie tout en fournissant un refroidissement optimal, qui répond aux exigences de diverses industries en matière de contrôle de la température, tout en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, la fiabilité et l’innovation.

Découvrez la gamme complète des solutions de climatisation de LG !

De plus, LG Algérie a développé une gamme diversifiée de solutions de climatisation centralisée pour les espaces collectifs et les habitations telles que la gamme de solutions VRV, dont la marque déposée Multi V5 est l’incarnation. Cette gamme est économique, facile à installer et offre une polyvalence à toute épreuve.

Par ailleurs, LG propose aussi le système LG Multi Split pour les résidences particulières ou promotionnelles. Ce système assure le refroidissement et le chauffage de l’ensemble de l’habitation ou de chaque pièce indépendamment par l’installation d’une seule unité extérieure qui prend en charge jusqu’à cinq unités intérieures. Les climatiseurs LG Multi Split sont efficaces, élégants et s’intègrent parfaitement dans tout type d’espace.

Enfin, LG Electronics a développé une gamme de climatiseurs à usage commercial, à savoir LG Mono-Split cassette et gainable. Ces climatiseurs présentent plusieurs avantages tels qu’un rendement exceptionnel, des économies d’énergie importantes, une capacité de refroidissement rapide et précise grâce à un ajustement automatique en fonction de la température choisie, ainsi qu’un système de chauffage puissant pour un confort accru.

LG GHP SUPER III, une climatisation économique au gaz naturel !

En marge de cet événement, Dib Abderrezak, ingénieur chez HVAC Algérie et AKA COLD, partenaires officiels de LG, a souligné : “Lors de cette nouvelle édition du Salon BATIMATEC, LG présente sa large gamme de climatisation centralisée, notamment les systèmes VRV LG et le Multi V5, avec un moteur à gaz. Cette particularité rend ces systèmes très efficaces sur le plan énergétique et économique et adaptés à tous les bâtiments.”

En effet, aujourd’hui, dans le cadre de l’engagement de l’État algérien envers la rationalisation de la consommation énergétique et la diversification des sources d’énergie, LG, en collaboration avec ses partenaires officiels AK COLD et HVAC ALGERIE, met en avant la climatisation par gaz naturel avec son dernier système, le GHP SUPER III.

Inspiré du célèbre système VRV LG MULTI V5, le GHP SUPER III utilise un moteur à gaz automobile pour une efficacité énergétique remarquable, particulièrement adaptée aux hôtels et aux logements collectifs. Avec des coûts d’exploitation réduits grâce au prix avantageux du gaz, ce système assure un retour sur investissement rapide tout en préservant l’énergie électrique. Doté d’un échangeur thermique à 4 faces, le GHP SUPER III offre une performance suprême, avec une capacité maximale de 32 HP et une zone d’échange thermique 20 % plus grande que les systèmes conventionnels, garantissant un chauffage continu sans dégivrage.

Son contrôle actif de l’agent frigorigène et sa gestion intelligente de l’huile permettent une optimisation en temps réel et une réduction significative de la consommation énergétique. Grâce à la technologie Inverter de LG, le GHP SUPER III adapte la puissance du compresseur selon les besoins réels, assurant ainsi une climatisation hautement performante et éco-énergétique. En outre, son installation compacte du modèle 32 HP minimise l’empreinte au sol, offrant une solution efficace et économique pour les espaces de toutes tailles.

