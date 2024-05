Évolution des devises en Algérie : que disent les chiffres de ce dimanche 12 mai ?

Les chiffres récents de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 9 au 13 mai 2024, dévoilent une stabilité apparente des principales devises étrangères sur le marché officiel. L’euro maintient ainsi son cours, affichant des valeurs stables à 144.41 dinars pour l’achat et à 144.44 dinars pour la vente. Toutefois, une autre réalité se dessine dans les coulisses du marché informel, où l’euro prend de la valeur, grimpant jusqu’à 234.00 dinars pour l’achat et 236.00 dinars pour la vente.

De même, le dollar américain conserve sa stabilité sur le marché officiel, avec des taux de change de 134.55 dinars pour l’achat et 134.56 dinars pour la vente, et ce, selon les données de la Banque d’Algérie. En revanche, sur le marché noir, situé au cœur du Square Port Saïd d’Alger, les variations sont significatives, le dollar américain se négociant à 217.00 dinars algériens à l’achat et 220.00 dinars algériens à la vente.

Outre la paire EUR/USD, le dollar canadien présente également des différences notables entre les deux marchés. Si sur le marché officiel, il s’échange à 97.94 dinars pour l’achat et à 97.98 dinars pour la vente, sur le marché informel, les valeurs sont bien plus élevées, atteignant jusqu’à 156.00 dinars algériens à l’achat et 158.00 dinars algériens à la vente.

Quant à la livre sterling britannique, elle maintient sa présence sur le marché officiel, avec des tarifs d’achat à 167.83 dinars et des tarifs de vente à 167.87 dinars algériens. Cependant, sur le marché noir, les valeurs sont bien différentes, oscillant entre 262.00 dinars à l’achat et 265.00 dinars à la vente.

Banque d’Algérie et marché noir : où en sont les devises ce 12 mai ?

Malgré une stabilité apparente, ces données révèlent ainsi les disparités persistantes entre les taux de change des marchés formel et informel en Algérie. Dans le tableau ci-dessous, découvrez un aperçu global des taux de change des principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce dimanche 12 mai 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 144.41 144.44 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.55 134.56 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 167.83 167.87 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 97.94 97.98 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.62 36.64 58.00 60.00

