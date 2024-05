Le temps en Algérie ce dimanche 12 mai : quelle météo prévoir en ce début de semaine ?

Après un week-end ensoleillé et plutôt chaud, entamons cette nouvelle semaine avec un regard tourné vers le ciel pour anticiper les changements météorologiques à venir. Pour ce dimanche 12 mai 2024, les prévisions météo nous offrent un panorama varié à travers les différentes régions du pays.

Dans les régions Centre et Ouest de l’Algérie, un voile nuageux viendra légèrement obscurcir le ciel, offrant ainsi une ambiance quelque peu tamisée. Cependant, une note d’imprévisibilité s’ajoute à cette peinture atmosphérique avec une tendance orageuse et quelques averses dispersées prévues sur les régions intérieures de l’Ouest.

À l’Est du pays, la météo annonce une dominante de ciel couvert en ce début de semaine. Les nuages promettent d’offrir un tableau plus contrasté par rapport aux régions Centre et Ouest.

Quant aux régions sahariennes, le spectacle météorologique sera, lui aussi, empreint de nuances. Sur le Nord du Sahara et les oasis, un ciel couvert projettera son ombre, tandis que l’extrême Sud se distinguera par sa clarté, offrant un ciel dégagé et lumineux.

Bulletin météo du 12 mai : qu’en est-il des températures du jour ?

Alors que le soleil poursuit sa danse céleste, réchauffant progressivement nos journées et annonçant l’arrivée de la saison estivale, découvrons les températures attendues pour ce dimanche 12 mai 2024. Une journée qui promet d’offrir un large éventail de sensations thermiques à travers le pays.

Dans la charmante ville côtière de Mostaganem, ainsi que dans la verdoyante Blida, le thermomètre affichera une douceur printanière, avec des températures atteignant les 22 °C. À Souk Ahras et à Batna, à l’Est du pays, le mercure oscillera autour de 24 °C. Pour les habitants de Tlemcen et d’Alger, ainsi que pour ceux d’autres régions côtières, la journée sera marquée par une douce tiédeur, avec des températures atteignant les 25 °C. De leur côté, El Bayadh et El Tarf connaîtront des températures légèrement plus élevées, autour de 27 °C. Tandis qu’à El Oued et à Mascara, le thermomètre grimpera jusqu’à 29 °C.

Dans les régions du Sud, le soleil se montre plus généreux, offrant des températures plus élevées. Ainsi, à Ouargla et à Naama, le mercure atteindra les 31 °C, apportant une douce chaleur à ces contrées. À Illizi, la journée sera marquée par une chaleur plus intense, avec des températures grimpant jusqu’à 32 °C. À Béni Abbes, les températures atteindront les 35 °C, tandis qu’à In Salah, elles grimperont jusqu’à 36 °C. Plus au Sud, à Tamanrasset, le mercure frôlera les 37 °C, alors qu’à In Guezzam, le thermomètre atteindra son apogée, affichant fièrement 41 °C.