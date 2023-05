Réalisation d’une imposante statue de l’Émir Abdelkader à Oran, ordonnée par Tebboune

Un nouveau projet architectural d’envergure va prendre place à Oran sous les prochains mois. Il s’agit d’une statue gigantesque, érigée à l’effigie de l’éminent Émir Abdelkader sur les hauteurs de la ville.

S’il n’a pas donné de date exacte pour la livraison du projet, le wali d’Oran a tout de même révélé plusieurs détails intéressants sur la réalisation de la statue, notamment ses principales caractéristiques, sa hauteur ainsi que son emplacement exact.

Une statue dressée en l’honneur de l’Émir Abdelkader prochainement à Oran

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné la réalisation d’une statue représentant une figure importante de l’histoire d’Algérie : l’Émir Abdelkader. La nouvelle a été diffusée ce mercredi via le conseil de la wilaya, où le wali d’Oran, Said Sayoud, s’est exprimé plus en détail sur le sujet.

À LIRE AUSSI : USA : une ville de l’Iowa baptisée « Elkader » en l’honneur de l’Émir Abdelkader

Ainsi, la statue mesurera 42 mètres de hauteur et surpassera de fait celle de Rio de Janeiro au Brésil (32 m). La construction sera également dotée d’un balcon suspendu à mi-hauteur, à 20 ou 25 m du sol approximativement, pour permettre aux visiteurs de profiter de la vue panoramique.

L’épée qu’empoignera l’Émir Abdelkader aura un laser intégré qui pointera directement vers la Mecque, indiquant l’orientation pour la prière aux voyageurs et aux habitants. La monture de l’Émir, un cheval, sera par ailleurs montée sur 5 supports pour représenter symboliquement les 5 piliers de l’Islam.

La statue de l’Émir Abdelkader, le nouveau point culminant d’Oran ?

Pour ce qui est de l’emplacement, la statue sera érigée au sommet du mont Murdjadjo, un endroit stratégique qui offre une vue dégagée sur la baie d’Oran. De par sa localisation, la statue de l’Émir Abdelkader devrait aussi dépasser le fort Santa-Cruz en hauteur, en faisant le nouveau monument le plus haut de la ville.

À LIRE AUSSI : 1er véhicule Fiat produit en Algérie « dans les prochains jours », Sayoud

Pour mener à bien cette réalisation, la wilaya s’est vue octroyer une enveloppe conséquente de 1.2 milliard de dinars. Ce projet, dont l’aspect technique sera entamé dès le mois prochain, a une date de livraison relativement courte « Le projet sera achevé avant la fin de l’année 2024 » déclare Said Sayoud.