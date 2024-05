Le traitement des tumeurs testiculaires au Centre Médical Anadolu

Le cancer du testicule est la tumeur cancéreuse la plus fréquente chez les jeunes hommes de 15 à 35 ans. Heureusement, il se guérit très bien lorsque sa détection intervient à un stade précoce.

Le principal symptôme du cancer du testicule est une masse indolore au niveau d’un testicule. D’autres symptômes peuvent survenir, tels qu’une sensation de lourdeur ou de gêne au niveau du scrotum, une augmentation de la taille d’un testicule, des douleurs au dos ou à l’abdomen, une sensation de fatigue ou une perte d’appétit.

En outre, la cryptorchidie constitue l’un des principaux facteurs de risque du cancer du testicule. Il s’agit d’une anomalie congénitale qui se caractérise par la descente incomplète d’un ou des deux testicules dans le scrotum avant la naissance.

Toutefois, il existe d’autres facteurs qui augmente le risque de développer ce type de cancer tel que : un antécédent de cancer du testicule et certaines anomalies génétiques (par exemple, syndrome de Klinefelter et le syndrome de Down).

Comment le cancer du testicule se diagnostique-t-il ?

Il n’existe pas de moyen de prévenir le cancer du testicule, mais la détection précoce est essentielle pour améliorer les chances de guérison. C’est pourquoi il est important de s’autopalper les testicules et de consulter un médecin en cas de masse anormale ou d’autres symptômes.

Du reste, le diagnostic du cancer du testicule repose sur plusieurs examens :

L’autopalpation des testicules : il est important de se palper les testicules régulièrement à la recherche de masses anormales.

L'examen clinique : le médecin palpera les testicules à la recherche de masses anormales.

L'échographie scrotale : cet examen permet de visualiser les testicules et de détecter d'éventuelles masses.

L'analyse de sang : certains marqueurs tumoraux, tels que l'alpha-foetoprotéine (AFP) et la bêta-hCG, peuvent augmenter dans le sang des hommes atteints d'un cancer du testicule.

La biopsie testiculaire : il s'agit de l'examen le plus précis pour diagnostiquer le cancer du testicule. Une biopsie consiste à prélever un échantillon de tissu testiculaire afin de l'analyser en laboratoire.

Par ailleurs, le pronostic du cancer du testicule est très bon lorsqu’on le détecte à un stade précoce. Le taux de survie à 5 ans pour les cancers du testicule de stade I est de plus de 99 %. Le taux de survie diminue avec le stade de la maladie, mais il reste supérieur à 50 % même pour les cancers métastasés.

Le traitement du cancer des testicules au Centre Médical Anadolu (Turquie)

La clinique d’urologie du Centre Médical Anadolu offre des services de diagnostic et de traitement aux patients (femmes, hommes et enfants) souffrant de différents types de maladies, y compris les cancers du système urinaire et des organes génitaux (prostate, vessie, testicules).

Le département d’urooncologie du Centre Anadolu propose une approche multidisciplinaire dans le traitement des cancers urologiques au sein de laquelle collaborent plusieurs équipes de spécialistes en oncologie médicale et en radio-oncologie.

En outre, le traitement du cancer des testicules au Centre Médical Anadolu inclut les méthodes et approches qui sont les suivantes :

Orchidectomie inguinale : en cas de suspicion de tumeur chez les patients présentant une masse testiculaire, une intervention chirurgicale est immédiatement envisagée et le testicule présentant une tumeur est tout de suite retiré à l’aide d’une orchidectomie inguinale. Ensuite, tout le corps est scanné par tomodensitométrie (CT). Lors du suivi du traitement, on utilise les taux sériques de BHCG, AFP et LDH comme marqueurs tumoraux. Comme les tumeurs testiculaires présentent des comportements différents selon leurs structures pathologiques, les oncologues déterminent les approches de surveillance et de traitement en conséquence.

Dissection des ganglions lymphatiques rétropéritonéaux (RPLND) : chez les patients atteints de métastases ganglionnaires autour de l'aorte et de la veine cave dans l'espace rétropéritonéal, ces tissus tumoraux sont complètement éliminés par dissection des ganglions lymphatiques (RPLND).

Autres thérapies : selon les résultats de l'examen pathologique, les patients pourraient subir une chimiothérapie supplémentaire (CT) et une radiothérapie (RT).

En conclusion, le cancer du testicule est un cancer grave, mais il se guérit très bien lorsque le diagnostic se fait à un stade précoce. Et la détection précoce repose sur l’autopalpation régulière des testicules et la consultation d’un médecin en cas de symptôme.