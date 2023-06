Un pays d’Europe ouvrira prochainement son ambassade en Algérie

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui que la MAE slovène a confirmé la décision de son pays d’ouvrir une ambassade en Algérie.

C’est lors d’un appel téléphonique entre les deux ministres, Ahmed Attaf et Tanjia Fajon, que la décision d’ouvrir une ambassade en Algérie a été confirmée.

Cette initiative vise à renforcer les liens politiques entre les deux pays et à explorer de nouvelles perspectives de partenariat économique.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération et le dialogue politique entre l’Algérie et la Slovénie. Ils ont également abordé les élections à l’Assemblée générale des Nations Unies pour le renouvellement des membres du Conseil de sécurité, exprimant mutuellement leur soutien aux candidatures des deux pays pour devenir membres de cet organe lors de la période 2024-2025.

Les ministres ont exprimé leur volonté de travailler ensemble au sein du Conseil de sécurité et de coordonner leurs efforts pour promouvoir et respecter les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

ouverture d’un nouveau consulat général en Italie

L’Algérie a récemment annoncé l’ouverture d’un nouveau consulat général en Italie, situé à Naples dans le sud du pays. Cette décision a été officialisée par un décret présidentiel publié dans le Journal officiel n°27. L’établissement consulaire aura pour objectif de renforcer les liens entre l’Algérie et l’Italie, en particulier dans les régions du sud de la péninsule.

Le consulat général couvrira plusieurs départements du sud de l’Italie, notamment la Campanie, le Molise, les Pouilles, la Basilicate, la Calabre et la Sicile. Cette extension géographique vise à faciliter les démarches administratives pour les ressortissants algériens résidant dans ces régions, ainsi qu’à favoriser les échanges économiques et culturels entre les deux pays.

L’ouverture de ce nouveau consulat témoigne de l’engagement de l’Algérie à renforcer sa présence diplomatique en Italie et à fournir un soutien consulaire accru à sa communauté dans le sud de l’Italie. Cela facilitera également les échanges et la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines.