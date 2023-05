Nomination de Romatet comme ambassadeur de France à Alger confirmée

La confirmation de la nomination de Stéphane Romatet comme nouvel ambassadeur de France à Alger a été faite par la Grande mosquée de Paris. Romatet prendra ses fonctions après le départ de François Gouyette en juillet prochain.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’un mouvement habituel dans le corps des diplomates. Romatet est un diplomate chevronné qui a occupé de nombreux postes importants dans la hiérarchie de la diplomatie française, et ayant occupé de nombreux postes importants dans la hiérarchie de la diplomatie française. Cette nomination est un signe de la volonté de la France de maintenir des relations étroites avec l’Algérie malgré les épisodes de brouille récents.

Le poste d’ambassadeur de France à Alger est d’une haute importance pour les deux pays. Les relations entre la France et l’Algérie sont sensibles et ont traversé plusieurs épisodes de brouille ces derniers mois. La nomination de diplomates chevronnés comme Romatet s’explique donc par l’importance du poste et la sensibilité des relations entre les deux pays.

Stéphane Romatet un diplomate chevronné et expérimenté

Par ailleurs, Stéphane Romatet, 63 ans, a occupé de nombreux postes importants dans la hiérarchie de la diplomatie française. Il a notamment été ambassadeur en Australie puis en Egypte. Il a également été le conseiller diplomatique de Manuel Valls lorsque celui-ci était Premier ministre. Le dernier poste occupé par Romatet est celui de directeur du centre de crise et de soutien au Quai d’Orsay. Il a dirigé les opérations d’aide aux victimes de la Guerre en Ukraine et du séisme en Turquie et en Syrie.

