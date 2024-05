Retour du beau temps dés demain, comment profiter de son week-end ?

Alors que le week-end se présentait comme était pluvieux suite aux annonces de ce matin, les services météorologiques algériens ont publié leurs prévisions pour samedi, annonçant un temps ensoleillé pour la majeure partie du pays. Les régions nord bénéficieront d’un ciel dégagé et d’un soleil éclatant. Les températures oscilleront entre 23 et 32 degrés Celsius sur les côtes, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 23 et 31 degrés. De légers vents, atteignant une vitesse de 30 km/h, rafraîchiront ces zones.

Dans le sud, le temps sera également ensoleillé. Les températures atteindront entre 32 et 44 degrés Celsius, accompagnées de vents soufflant jusqu’à 40 km/h. Cette chaleur notable est caractéristique de cette région.

Conseils pour profiter du week-end

Avec une météo aussi favorable, c’est l’occasion idéale de profiter des activités en plein air. Les pique-niques, les promenades en plein air et les sorties à la plage sont des options idéales, surtout dans le nord, où les températures seront agréables. Les amateurs de nature peuvent également envisager des randonnées ou des excursions dans les régions côtières pour profiter du beau temps.

Dans le sud, la chaleur peut être un peu plus intense. Il est donc conseillé aux habitants de prendre des précautions en restant bien hydratés et en évitant les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée. Des vêtements légers et des chapeaux peuvent aider à se protéger du soleil.