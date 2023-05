Le Centre culturel américain d’Alger rouvre ses portes après 3 ans

L’ACCA (American Cultural Center Algeria) rouvre officiellement ses portes aux étudiants et amateurs d’art de la région algéroise. C’est avec beaucoup d’entrain et de joie que l’ambassade US, présidée par Moore Aubin, a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook officielle. Après 3 années de fermeture suite à la pandémie Covid-19, le centre reprend de plus belle ses activités et offre un nouveau planning d’ouverture aux intéressés.

Réouverture de l’ ACCA : nouveaux horaires et planning pour les mordus de culture américaine d’Alger

Ce mardi, l’ambassadrice US, Elizabeth Moore Aubin, a inauguré la cérémonie d’ouverture (réouverture) du centre culturel américain d’Alger. La célébration a été l’occasion d’annoncer aux intéressés le nouveau système de travail de l’ACCA.

À LIRE AUSSI : L’ambassade US à Alger fait une annonce importante pour les frais de visas

Le centre est ouvert à partir d’aujourd’hui, mardi 30 mai, et le restera jusqu’à demain. En semaine, le lundi, le mardi et le mercredi sont les jours où les adeptes de culture pourront profiter des activités proposées par le centre. En ce qui concerne les horaires de disponibilité, l’ACCA ouvrira ses portes à 9 h le matin et fermera à 15h.

Nul besoin de payer pour avoir accès au centre, l’accès est entièrement gratuit. Les participants doivent cependant fournir une pièce d’identité valide à l’entrée.

L’ambassade des USA en Algérie recrute en 2023

Une offre d’emploi pour le poste de traducteur polyvalent a été lancée par l’ambassade US à Alger. Le poste à pourvoir est celui d’un interprète maîtrisant l’anglais, et capable de traduire des textes écrits et oraux vers et depuis le français, l’arabe, la Darija et le Tamazight.

À LIRE AUSSI : Emploi en Algérie : l’ambassade des États-Unis recrute

Le candidat idéal doit justifier de 5 années d’expérience en tant que responsable de traduction, et maîtriser les techniques de traduction simultanée et consécutive. Pour postuler, rendez-vous sur ce lien.