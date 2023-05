L’ambassade US à Alger fait une annonce importante pour les frais de visas

L’obtention d’un visa est une étape cruciale pour quiconque envisage de voyager à l’étranger pour des raisons professionnelles, éducatives ou touristiques. Cependant, cette démarche pourrait devenir plus coûteuse dans un futur proche. En effet, une révision de la tarification des visas est annoncée pour le 30 mai 2023, touchant potentiellement tous les demandeurs de visas à travers le globe.

En effet, une modification de la structure tarifaire des visas est prévue à partir du 30 mai 2023, affectant ainsi les demandeurs de visa du monde entier. Selon une déclaration récente de l’ambassade américaine à Alger, diffusée sur sa page Facebook, les visas de type B1/B2 (d’affaires et de tourisme), ainsi que les autres visas non-immigrants sans demande, comme les visas étudiants et de visiteurs d’échange (F/J/M), verront leurs frais augmenter de 160 $ à 185 $.

En outre, pour les travailleurs temporaires sous les visas non-immigrants sur demande (catégories H, L, O, P, Q et R), l’augmentation sera de 190 $ à 205 $, comme l’a souligné l’ambassade US à Alger.

Il est important de noter que les frais réglés avant cette augmentation resteront valides pendant une période d’un an. Ces réajustements de tarifs sont la conséquence de l’augmentation des coûts liés à la fourniture de services par les sections consulaires à l’échelle mondiale et sont le reflet des coûts opérationnels des services consulaires. Pour de plus amples informations sur la tarification, le site travel.state.gov est à disposition.

Opportunité d’emploi : L’ambassade US en Algérie recrute

L’ambassade américaine est en phase de recrutement. Elle a lancé un appel à candidature pour le poste de conducteur de carrière et de transport. Le rôle de ces conducteurs ne se limite pas à la conduite, ils seront également en charge de l’organisation des horaires de travail et des itinéraires officiels pour répondre aux besoins de transport de l’ambassade.

Leur responsabilité s’étend à la supervision et à la guidance d’autres conducteurs sur les opérations des véhicules, les procédures de sécurité et les instructions spécifiques pour le transport de personnalités importantes.

Les candidats intéressés peuvent postuler directement sur le site web de l’ambassade américaine à l’adresse suivante : https://dz.usembassy.gov/embassy/jobs/.

Afin d’attiser l’interet des candidats, les résponsables au sein de l’ambassade n’hesite pas à se mettre en scene, rendant leurs annonces plus attractives.