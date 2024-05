Bulletin Météo Algérie du jeudi 9 mai : quel temps fera-t-il en cette fin de semaine ?

Alors que le week-end pointe timidement le bout de son nez, il est temps de se projeter vers ces moments tant attendus de détente et de loisirs. Que vous optiez pour une escapade en plein air, une virée en ville, une soirée animée ou tout simplement un repos bien mérité chez vous, il est primordial de se tenir informé des caprices météorologiques pour anticiper au mieux votre programme.

Pour ce jeudi 9 mai, les prévisions météo de l’ONM indiquent qu’un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra sur les régions Ouest et Centre du pays, offrant ainsi un cadre idéal pour profiter des activités en extérieur. Cependant, dans les régions de l’Est, des passages nuageux sont à prévoir, accompagnés de quelques averses sur les zones côtières de l’extrême Est. Ces averses devraient se dissiper progressivement en fin d’après-midi, laissant place à des éclaircies bienvenues.

Quant à l’intérieur du pays, les hauts plateaux et les Aurès, le ciel sera principalement dégagé à partiellement voilé, favorisant ainsi des conditions météorologiques agréables pour vos activités.

En ce qui concerne les températures maximales, elles oscilleront entre 20 et 28 °C sur les régions côtières, tandis que sur les régions intérieures et les hauts plateaux, le mercure grimpera entre 17 et 32 °C.

Toutefois, il convient de rester vigilant, car l’ONM maintient une vigilance jaune pour “pluie” et “orage” dans plusieurs wilayas, notamment SOUK-AHRAS, MILA, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, GUELMA, ANNABA, CONSTANTINE, SKIKDA, JIJEL, KHENCHELA et EL-TARF. Il est donc important de prendre les précautions nécessaires et de se tenir informé des mises à jour météorologiques pour un week-end en toute sécurité.

Quelle météo prévoir au Sud du pays ce 9 mai ?

Alors que le printemps s’installe progressivement, les régions sahariennes ne sont pas en reste. En effet, selon les dernières prévisions de Météo Algérie, un ciel dégagé à partiellement voilé est attendu sur l’ensemble de ces vastes étendues de notre grand Sud.

En ce qui concerne les températures, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce des maximales allant de 27 à 46 °C. Ces températures relativement chaudes nous rappellent l’importance de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre la chaleur, notamment en s’hydratant régulièrement et en évitant les expositions prolongées au soleil.

