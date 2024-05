Neurochirurgie pédiatrique : une spécialité qui connaît des progrès considérables

La neurochirurgie pédiatrique est une spécialité chirurgicale en plein essor qui se consacre au traitement des affections du système nerveux central et périphérique chez les enfants, de la naissance à l’âge adulte.

Cette spécialité couvre un large éventail de pathologies, notamment : les malformations congénitales ; les tumeurs (du cerveau, de la moelle épinière) ; les traumatismes crâniens (commotions cérébrales, fractures du crâne) ; ainsi que d’autres pathologies, comme l’épilepsie et les mouvements anormaux.

Par ailleurs, l’équipe de neurochirurgie pédiatrique se compose de plusieurs médecins et praticiens spécialistes. Nous y trouvons des :

Neurochirurgiens pédiatriques : Spécialisés dans le diagnostic et le traitement des affections du système nerveux chez l’enfant.

Neurologues pédiatriques : Spécialisés dans le diagnostic et le traitement des maladies neurologiques chez l'enfant.

Anesthésistes pédiatriques : Assurent l'anesthésie pendant les interventions chirurgicales.

Infirmières pédiatriques : Spécialisées dans les soins des enfants avant, durant et après l'intervention chirurgicale.

Psychologues : Aident les enfants et leurs familles à faire face au stress et à l'anxiété liés à la maladie et à l'intervention chirurgicale.

Les progrès de la neurochirurgie pédiatrique

La neurochirurgie pédiatrique a connu des progrès importants ces dernières années, ce qui a permis d’améliorer considérablement les résultats et de réduire la durée d’hospitalisation.

Ainsi, les techniques chirurgicales sont de plus en plus précises et de moins en moins invasives. De plus, de nouveaux médicaments et traitements sont également en cours de développement pour améliorer la qualité de vie des enfants atteints de pathologies neurochirurgicales.

En outre, il faut savoir que le traitement des affections neurochirurgicales pédiatriques dépend de la nature de la pathologie et de sa gravité. Celui-ci peut inclure :

La chirurgie : C’est le traitement le plus courant pour les malformations congénitales, les tumeurs et les traumatismes crâniens.

La radiothérapie et l a chimiothérapie : Utilisées pour traiter les tumeurs cancéreuses.

La rééducation : Aide les enfants à retrouver leurs fonctions motrices et cognitives après une intervention chirurgicale.

Enfin, si votre enfant doit subir un traitement neurochirurgical, voici quelques conseils qui vous aideront à traverser cette période difficile : renseignez-vous sur la pathologie de votre enfant et sur le traitement proposé ; parlez à votre enfant de l’intervention en adoptant votre discours à son âge ; préparez-le à l’hôpital, expliquez-lui ce qu’il va se passer et rassurez-le.

Le Département de Chirurgie Pédiatrique du Centre Médical Anadolu

Le Département de Chirurgie Pédiatrique du Centre Médical Anadolu assure aux enfants et adolescents (âgés de 0 à 18 ans) atteints de maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale un diagnostic pointu et des soins complets (pré-chirurgicaux, chirurgicaux et post-chirurgicaux).

Étant donné que les enfants sont plus sensibles à la douleur, les médecins du Centre Médical Anadolu font en sorte de pratiquer les techniques chirurgicales les moins invasives afin de réduire les probabilités de complications durant la convalescence.

Grâce aux progrès de la médecine, les chirurgiens pédiatriques sont en mesure de prodiguer aujourd’hui les traitements et les soins médicaux les plus appropriés, qui garantissent le bien-être psychologique des enfants et qui leur offre une intervention confortable et indolore.

En outre, la disponibilité d’anesthésiques et de technologies plus sûres permettent aux enfants et aux bébés de bénéficier d’une anesthésie générale lorsque cela est nécessaire, qu’il s’agisse de chirurgie (majeure et mineure), de circoncision ou de procédures diagnostiques (TEP et IRM).

Enfin, les équipes médicales du Département de Chirurgie Pédiatrique du Centre Médical Anadolu réalisent des interventions chirurgicales pour de nombreuses maladies et malformations qui affectent les enfants, dont voici la liste :