Emploi en Algérie : l’ambassade des États-Unis recrute

L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Alger a posté une offre d’emploi sur sa page Facebook officielle ce mardi.

L’annonce vise a recruter un chauffeur ou un conducteur ayant une expérience professionnelle d’au moins trois ans, une bonne connaissance de la ville et des environs, ainsi que la capacité de lire des cartes et de planifier des itinéraires de conduite.

| À LIRE AUSSI : Emploi : Air Algérie lance une campagne de recrutement

L’ambassade a encouragé les personnes intéressées à postuler pour le poste. Elle appelle les personnes souhaitant rejoindre ce poste à s’inscrire sur ce lien.

Des vols Alger-New York pour bientôt ?

Lors d’une rencontre avec le ministre du tourisme, l’ambassadrice des États-Unis en Algérie a évoqué à nouveau la question de l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Alger et New York. Elle a également discuté avec le ministre algérien du tourisme de la manière dont un tel vol direct faciliterait la circulation des touristes entre les deux pays.

En effet, les voyageurs algériens désirant se rendre aux États-Unis sont actuellement obligés de recourir aux services de compagnies aériennes étrangères pour voyager entre les deux pays.

| À LIRE AUSSI : USA : après 20 ans de détention, un ressortissant algérien libéré de Guantánamo

De plus, ces voyageurs doivent faire escale dans un autre aéroport avant de rejoindre leur destination finale. Pour remédier à cette situation, des pourparlers ont été engagés entre les autorités algériennes et américaines pour la création d’une liaison aérienne directe reliant l’aéroport d’Alger à celui de New York.

En février dernier, l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a confirmé que l’ouverture de cette ligne aérienne directe était probablement prévue cette année, mais que le projet était encore en phase de négociation.