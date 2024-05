Temps nuageux ou ensoleillé, que nous réserve la météo en Algérie ce dimanche 5 mai ?

Alors que nous amorçons une nouvelle semaine de ce mois de mai, les regards se tournent instinctivement vers le ciel, en quête de réponses quant aux caprices météorologiques qui nous attendent. Entre les averses de pluie et les journées ensoleillées, la météo reste une préoccupation constante. Dans cet article, plongeons ensemble dans les prévisions météorologiques de ce dimanche 5 mai 2024 !

Après les épisodes pluvieux ayant arrosé certaines régions du Nord la semaine précédente, une tendance à la stabilisation météorologique s’observe sur la majeure partie du territoire national en ce début de semaine. En effet, un voile nuageux s’étirera généreusement au-dessus des régions Nord, ponctué de quelques passages nuageux plus denses dans les régions intérieures du Centre et de l’Est. Cette configuration offre un contraste saisissant avec le Sud du pays, où la météo réserve un tableau plus diversifié.

Dans les régions du Sud-Est, des averses de pluie pourraient se manifester, apportant une fraîcheur bienvenue dans ces contrées souvent arides. En revanche, les autres régions sahariennes se préparent à accueillir un ciel dégagé, offrant aux habitants et aux visiteurs la promesse de journées ensoleillées.

Malgré ces tendances météorologiques relativement stables, une alerte jaune des services de l’Office National de la Météorologie (ONM) vient tempérer notre optimisme, en plaçant certaines wilayas du Sud du pays en vigilance jaune pour des risques de “pluie”, “orage” et “vent de sable”. Les wilayas concernées par cette vigilance sont Djanet, Tamanrasset, In Salah et Illizi.

Cette mise en garde de l’ONM rappelle l’importance de rester vigilant face aux aléas météorologiques, même lorsqu’une certaine stabilité semble s’installer. En particulier, les conducteurs doivent être prudents sur les routes, en anticipant une éventuelle baisse de visibilité due aux intempéries, notamment le vent de sable qui peut réduire la visibilité à néant en quelques instants.

Pour les résidents et les voyageurs dans ces régions, il est fortement recommandé de suivre de près les mises à jour météorologiques de Météo Algérie. Cette vigilance permettra de planifier en toute sécurité les déplacements et les activités, en prenant en compte les conditions météorologiques changeantes.