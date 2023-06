Triche pendant BEM – BAC, les autorités commencent déja à sevir

Les examens de fin de cycles approchent à grand pas. Les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 5 juin au mercredi 7 juin 2023 tandis que celles du Baccalauréat sont prévues de dimanche 11 juin au jeudi 15 juin 2023. Dans le but d’éviter toute triche, les autorités, sevissent déja.

Dans une décision rendue jeudi soir, le tribunal de première instance de Khenchela a condamné un jeune homme dans la vingtaine à un an de prison ferme, avec mandat de dépôt immédiat, dans le cadre d’une comparution immédiate. Le parquet de Khenchela avait engagé des poursuites contre le jeune homme pour avoir promu et vendu des dispositifs Bluetooth dissimulés sur les réseaux sociaux, destinés à faciliter la tricherie. Cette affaire survient à l’approche des examens officiels, notamment le baccalauréat, mettant en évidence la lutte constante contre la fraude.

Un autre jeune homme du même âge, impliqué dans une affaire similaire, verra son procès reporté au mardi 6 juin. Un mandat de dépôt a été émis à son encontre après que le parquet de Khenchela l’ait poursuivi pour avoir promu des dispositifs Bluetooth sur les réseaux sociaux, conçus pour être utilisés dans le cadre de la tricherie. Il s’agit des deux premières affaires de ce genre à être jugées à l’approche de la période des examens officiels.

Triche lors des examens officiels : les autorités commencent déja à agir

Dans un communiqué de presse émis par le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Khenchela, ces affaires ont été associées aux efforts déployés pour assurer le bon déroulement des examens officiels, qui débuteront la semaine prochaine. Selon le communiqué, les affaires des prévenus « D.C » et « C.T » sont liées à la promotion de la vente de dispositifs Bluetooth sur les réseaux sociaux, dans le but de faciliter la triche.

Les suspects ont été appréhendés par les forces de l’ordre suite à l’ouverture d’une enquête et à la collecte de preuves. Après avoir achevé les procédures légales lors de l’enquête préliminaire, les suspects ont été présentés au parquet de Khenchela et ont été poursuivis judiciairement selon la procédure de comparution immédiate.

Le verdict a été prononcé contre « D.C », qui a été condamné à un an de prison ferme et à la détention immédiate, tandis que le procès du second suspect a été reporté. Cette décision souligne l’engagement des autorités à lutter contre la triche et à préserver l’intégrité des examens officiels.