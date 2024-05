Pluies, orages… Quelles sont les prévisions météo en Algérie pour ce lundi 6 mai ?

Alors que le printemps s’installe doucement à travers le pays, le ciel arbore une teinte azurée et le soleil brille de mille feux, offrant un tableau des plus enchanteurs. Ce lundi 6 mai 2024, les conditions météorologiques promettent d’être particulièrement clémentes, avec des températures agréables. Toutefois, le ciel pourrait se parer de voiles nuageux, ponctués d’averses orageuses. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le ciel pour la journée d’aujourd’hui !

Selon les prévisions météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM), le mercure affiche des valeurs plutôt réjouissantes dans différentes régions du pays. Les maximales pour cette journée oscilleront entre 22 et 28 °C sur les régions côtières, offrant ainsi un climat idéal pour profiter des bords de mer et des activités en plein air. Dans les régions intérieures, les températures seront encore plus douces, variant entre 23 et 31 °C, invitant ainsi à des promenades dans la nature ou à des pique-niques en famille.

Cependant, c’est dans les régions sahariennes que le thermomètre atteindra des sommets, avec des températures allant de 33 à 44 °C. Cette chaleur intense rappelle l’importance de rester hydraté et de prendre des précautions contre les coups de soleil et la déshydratation lors des activités en extérieur.

Météo Algérie : la pluie fera-t-elle son retour ce lundi 6 mai ?

Dans le panorama météorologique de ce lundi 6 mai, une diversité de conditions atmosphériques s’annonce à travers le pays, offrant un spectacle nuancé dans les quatre coins du pays. Sur les régions Nord, le ciel se pare d’un voile souvent nuageux, localement densifié, laissant entrevoir des possibilités d’averses dans l’après-midi et en soirée, notamment sur les hauts plateaux et les Aurès où une tendance orageuse est à prévoir.

Du côté des régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie nous dévoilent un ciel également partagé entre voile nuageux et éclaircies. De l’extrême Sud jusqu’au Hoggar/Tassili et au Sahara oriental, des foyers orageux isolés pourraient se développer, générant quelques averses localisées. Dans les autres zones sahariennes, le ciel oscillera entre dégagé et partiellement voilé, avant de se couvrir progressivement à partir de la fin de soirée sur les Oasis.

Il est important de souligner que l’ONM maintient la vigilance jaune pour “pluie” et “orage” dans trois wilayas du Sud, il s’agit deTamanrasset, Djanet, Illizi et In Salah. Cette alerte rappelle l’importance de rester informé des mises à jour météorologiques locales et de prendre les précautions nécessaires pour faire face aux éventuelles intempéries.

