Prévisions Météo Algérie : des averses de pluie annoncées pour ce dimanche 28 mai

Alors qu’il touche à sa fin, le mois de mai a connu le retour de la pluie et du mauvais. En effet, depuis plusieurs jours, des averses orageuses et de fortes précipitations affectent différentes régions du pays. Pour ce début de semaine, la pluie sera encore au rendez-vous ! Dans cet article, nous vous présentons le bulletin météorologique détaillé de la journée d’aujourd’hui.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) mettant en garde quant aux averses de pluies qui affecteront ce dimanche plusieurs wilayas. Dans son alerte de niveau 2, de couleur orange, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas d’Ain Defla, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida et le Nord de Djelfa.

Ces dernières connaîtront des averses de pluies, parfois orageuses et accompagnées de chutes de grêle. Et ce, durant la validité de ce BMS qui est en cours jusqu’à 15h00 ce dimanche. D’après la même source, les quantités de pluies estimées varient entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm.

En outre, les services de l’ONM ont également placé en vigilance orange les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, M’sila, Bordj Bou Arerridj, Sétif, Bejaia et Jijel. Où les quantités de pluies attendues atteindront aussi entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. La validité de ce second BMS est en cours jusqu’à 18h00 au moins, a encore précisé Météo Algérie.

Bulletin météo en Algérie pour ce 28 mai : que disent les prévisions ?

Le bulletin météorologique pour ce dimanche 28 mai 2023 prévoit un ciel couvert à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec des pluies au Centre et de rares averses à l’Est et à l’Ouest. Au niveau des régions sahariennes, les prévisions de ce début de semaine indiquent qu’un ciel partiellement voilé couvrira le Nord Sahara, tandis qu’un ciel voilé marquera les autres régions de notre grand Sud.

Par ailleurs, il convient également de noter que les températures prévues aujourd’hui avoisineront les 18 °C à Tissemsilt et à Mostaganem, 19 °C à Béjaia, à Tipaza et à Ain Defla, 22 °C à Tébessa et à Oran et 23 °C à Alger, à Constantine et à Naama. Ce dimanche, le mercure affichera 26 °C à Biskra, 27 °C à Ouled Djellal et 29 °C à Laghouat. Enfin, la température atteindra 31 °C à Béchar, 33 °C à Ghardaia et à El Oued, 34 °C à El Meniaa et à Djanet, 38 °C à Bordj Badji Mokhtar et à Tamanrasset et 42 °C à In Salah.