Météo Algérie : retour de la pluies sur plusieurs wilayas du nord ce 27 mai

Depuis quelques jours l’hiver a pris place en pleine saison du printemps, avec des averses de pluie dans de nombreuses régions du pays, mais aussi des températures assez fraiches pour la saison.

Après une brève accalmie hier, il semblerait que la pluie soit de retour pour aujourd’hui, le samedi 27 mai 2023, mais sera plus calme pour quelques wilayas centre et est. De plus, l’Office national de météorologie n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS).

En effet, pour ce samedi, Météo Algérie prévoit des pluies pour les régions ouest, alors que le centre et l’est du pays profiteront encore du soleil, avant un retour probable de la pluie dans les jours à venir.

En outre, les régions du Sud de l’Algérie jouiront d’une météo assez clémente.

Quelles sont les températures prévues ce 27 mai ?

Pour conclure, Météo Algérie prévoit une légère baisse des températures, donc mercure enregistrera des moyennes qui vont osciller entre 22 et 28 °C sur les régions côtières ; entre 21 et 33 °C sur les régions intérieures du pays et entre 27 et 45 °C sur les régions Sahariennes, pour ce samedi 27 mai 2023.