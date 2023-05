Alerte météo Algérie : BMS pluies de niveau 2 sur plusieurs wilayas ces 27 et 28 mai

L’Office national de la météorologie émet une alerte de second niveau (orange) pour des précipitations de pluies qui toucheront de nombreuses wilayas aujourd’hui et demain.

Les wilayas concernées sont : Ain Defla, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida et Djelfa Nord, ou la quantité de pluie attendue : varie de 20 à 40 mm, et est susceptible de dépasser 50 mm localement.

La validité de ce premier BMS, du samedi 27 mai à six heures de l’après-midi (18h00) jusqu’à trois heures de l’après-midi (15h00) pour le dimanche 28 mai 2023.

En outre, d’autres wilayas sont concernées par ce BMS, Bouira, Tizi Ouzou, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia et la wilaya de Jijel. La quantité de pluie attendue : varie de 20 à 40 mm, et est susceptible de dépasser 50 mm localement.

La validité de ce premier BMS, du dimanche 28 mai à trois heures du matin (03h00) jusqu’à dix-huit heures de l’après-midi (18h00) du même jour.

A cet effet, le Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, ainsi que la protection civile et la gendarmerie nationale appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et de prudence surtout en conduisant.