Alerte météo en Algérie : pluies orageuses prévues ce lundi 29 avril dans ces régions !

Une évolution météorologique se dessine à l’horizon, avec le retour annoncé de la pluie et des averses, accompagnée d’une légère baisse du mercure. Pour ce lundi, plusieurs régions du Nord du pays pourraient être touchées par des précipitations, tandis que des vents violents persistent dans certaines wilayas du Sud. Anticipez les caprices du temps et découvrez ce que vous réserve la météo du jour.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” plusieurs wilayas, dont Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Mascara, Oran et Blida. Ces régions pourraient donc être affectées par des conditions météorologiques instables dans les heures à venir.

De plus, Météo Algérie prévoit des risques de vents violents et de vents de sable dans la wilaya de Béchar, ce qui nécessite une vigilance accrue, notamment sur les routes où une réduction de la visibilité pourrait survenir.

À LIRE AUSSI :

>> Où partir en mai 2024 ? : Alger parmi les destinations les plus en vogue !

Que dit le bulletin météo de ce lundi 29 avril ?

Le bulletin météo de ce lundi 29 avril annonce une journée marquée par un ciel souvent voilé à nuageux sur les régions Ouest et Centre du pays. Des averses, parfois orageuses, sont à prévoir, notamment sur les zones côtières et intérieures, avec une fréquence plus accrue au Centre. Les régions de l’Est bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble, devenant toutefois plus nuageux en après-midi, avec quelques averses possibles, notamment sur les zones côtières et intérieures.

Quant aux régions sahariennes, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce un ciel souvent voilé à localement nuageux, s’étendant de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara Central, en passant par le sud des oasis et le Nord Bécharois, avec quelques averses possibles, parfois orageuses. Sur les autres régions de notre grand Sud, un ciel dégagé à partiellement voilé prévaudra, selon la même source.

Du côté des températures, les maximales de ce lundi varieront entre 20 et 26 °C sur les régions côtières, entre 19 et 28 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 24 et 41 °C dans les régions sahariennes. Préparez-vous à cette météo changeante en vous équipant adéquatement et en planifiant vos activités en fonction de ces prévisions. Restez informés des mises à jour météorologiques pour garantir une journée en toute sécurité et confort.