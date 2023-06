Premier Algérien à gravir l’Himalaya (6 500 m), Nessim Hachaichi bat un nouveau record

L’alpiniste algérien Nessim Hachaichi a réalisé un nouvel exploit en gravissant un des sommets les plus hauts du monde. Après le toit de l’Afrique, le Kilimandjaro, voici que Hachaichi s’attaque à un sommet d’une plus grande envergure encore : le massif de l’Himalaya au Népal.

N’écoutant que son courage et poussé par la soif de l’aventure, Nessim entreprend une montée périlleuse sur les sentiers escarpés de l’Himalaya dans un seul but, celui de brandir le drapeau algérien sur les sommets les plus hauts du monde.

L’Algérien Nessim Hachaichi gravit un mont de l’Himalaya à 6500 m d’ altitude

Après une ascension réussie au Kilimandjaro, Nessim s’engage dans une aventure encore plus palpitante : l’escalade du Pic Mera, culminant à 6 476 m d’altitude au Népal. À mesure qu’il affronte les conditions météorologiques difficiles de la cordillère de l’Himalaya, Nessim se rattache encore plus à son but. Il est secoué de par et d’autres sur une des pistes d’atterrissage en pente notamment, et manque de se faire ensevelir vivant dans une avalanche.

En manque de sommeil et ayant les nerfs à vif, Hachaichi arrive enfin au sommet du Mera Peak, après 7 h de marche. Son premier réflexe est tout naturellement de planter son drapeau dans le sol et de prendre une photo avec. Il termine son aventure les larmes aux yeux, fière d’avoir été le premier Algérien à arriver aussi haut dans le massif de l’Himalaya.

Nessim Hachaichi , un sportif à la détermination de fer

Amateur de sport depuis son plus jeune âge, Nessim reçoit un choc émotionnel lorsque les médecins lui annoncent qu’il ne peut plus en pratiquer à cause d’une blessure au dos. Le jeune sportif ne se décourage pas et commence à chercher des activités moins intensives, lui permettant de pratiquer son hobby sans réveiller ses blessures.

C’est de là que la passion pour l’alpinisme lui vient. Il entreprend d’abord de gravir des sommets algériens, avant de se voir plus grand. Après la conquête des plus hautes régions du pays (Mont Tahat notamment), Nessim se lance le défi de faire virevolter le drapeau algérien sur les sommets les plus hauts du monde.