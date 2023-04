L’Algérien Nessim Hachaichi au 2e plus haut sommet d’Amérique, le Mont Nevados Ojos del Salado

Nessim Hachaichi, un escaladeur algérien qui avait déjà réalisé des exploits remarquables en gravissant le mont Kilimandjaro en février 2022 et le mont Mera Peak dans l’Himalaya en octobre de la même année. Après ces deux belles aventures, Nessim ressentait un profond désir de se lancer dans une nouvelle aventure en montagne. Et c’est ainsi que l’aventurier algérien a entamé une nouvelle expérience aux Sommets d’Amérique du Sud !

Pour cette merveilleuse aventure, Nessim Hachaichi devait cependant chercher des sponsors, car les coûts de ces expéditions devenaient inaccessibles pour lui seul. Il s’est donc lancé dans la recherche de sponsors en mettant en avant son expérience dans le domaine et en vantant son dernier exploit dans l’Himalaya.

Cependant, cela n’a pas été une tâche facile, car de telles expéditions n’avaient jamais été réalisées en Algérie, et les entreprises et les organismes se montraient réticents à l’écouter. Malgré les promesses, Nessim a passé plusieurs semaines à contacter des personnes sans obtenir de résultats concrets. Pendant ce temps, il commençait à envisager une nouvelle aventure dans les majestueuses Andes, avec comme objectif initial l’Aconcagua en Argentine.

Heureusement, Nessim a réussi à obtenir un sponsor auprès d’un organisme privé, mais les démarches pour obtenir un visa argentin sont devenues de plus en plus compliquées. Finalement, il a essuyé un refus de visa argentin sans explication, ce qui l’a profondément déçu, d’autant plus qu’il avait déjà tout préparé pour cette prestigieuse expédition.

Nevados Ojos del Salado au Chili : le nouveau challenge de Nessim Hachaichi

Malgré cette déception, Nessim n’a pas baissé les bras et s’est tourné vers le deuxième plus haut sommet du continent américain : le Nevados Ojos del Salado au Chili. Il a rapidement entrepris les démarches pour obtenir un visa chilien en février et a programmé son départ pour le début du mois de mars. Cependant, la réponse pour son visa chilien se faisait attendre et Nessim commençait à perdre espoir de pouvoir partir cette saison, d’autant plus que le mois du ramadan approchait.

Le 8 mars, Nessim a reçu la réponse tant attendue, alors qu’il avait presque perdu espoir. Il a immédiatement acheté son billet d’avion et préparé ses affaires pour entamer son aventure le 11 mars depuis Alger. Malgré quelques péripéties et des problèmes administratifs, Nessim était enfin prêt à se lancer dans cette nouvelle escalade palpitante vers le Nevados Ojos del Salado au Chili. La première étape de son aventure était sur le point de commencer.

Nessim Hachaichi honore l’Algérie le jour de la fête de la victoire

L’aventure de Nessim Hechaichi a été marquée par de nombreux défis et obstacles, mais sa détermination et sa motivation à représenter l’Algérie le jour de la fête nationale de la victoire l’ont poussé à aller jusqu’au bout de ses capacités physiques et morales.

Les débuts de son périple n’étaient pas faciles, avec des problèmes de visa qui ont impacté sa préparation. Malgré cela, Nessim a redoublé d’efforts pour se mettre au niveau requis et suivre le rythme imposé par l’aventure. Le premier jour de l’ascension se déroule à 3000 mètres d’altitude, puis le deuxième jour, il atteint 3750 mètres à Laguna Santa Rosa, dans le désert d’Atacama au nord du Chili. Les jours suivants, il passe du temps à Laguna Verde, à 4300 mètres d’altitude, où il s’acclimate en montant fréquemment à plus de 5000 mètres.

Le 16 mars, Nessim et son équipe se déplacent au refuge d’Atacama, première étape vers le sommet de Nevados Ojos del Salado, situé à 5200 mètres d’altitude. Le 17 mars, ils montent au refuge de Tejos, à 5800 mètres, pour se préparer à la montée finale. Ils laissent leurs affaires au refuge Tejos et s’entraînent chaque jour pour monter toujours plus haut, en se préparant mentalement et physiquement pour le défi ultime.

Le jour de la fête de la victoire algérienne, le 19 mars 2023, Nessim et son équipe se réveillent à 3 heures du matin et préparent leurs affaires pour la montée finale. Nessim n’oublie pas d’emporter son drapeau algérien pour le brandir au sommet. Ils démarrent leur ascension de nuit, affrontant un froid glacial et un vent violent pour s’élancer vers le sommet. Chaque mètre gagné est un défi, avec la neige et le vent rendant l’effort encore plus pénible.

Arrivé à 6400 mètres d’altitude, Nessim commence à ressentir la fatigue, mais son guide le pousse à continuer. Sa motivation est à son comble, car il représente l’Algérie le jour de la fête nationale, venant de loin pour porter haut les couleurs de son pays. Il se donne jusqu’au bout de ses capacités physiques et mentales, presque à l’épuisement, pour arriver en bas du sommet vers 11 heures.

Mais Nessim savait déjà que les derniers 50 mètres de la montée sont les plus dangereux, donc il devait les gravir en utilisant une corde et en maintenant son équilibre. Après 30 minutes d’un ultime effort, le sommet tant convoité apparaît enfin. Nessim crie de joie, brandit fièrement le drapeau national et le pose sur le sommet de Nevados Ojos del Salado.

Malgré les défis auxquels il a dû faire face, Nessim Hachaichi a persévéré avec passion et a réalisé des progrès significatifs. En effet, son courage et sa résilience sont admirables, et il mérite tout notre soutien et nos encouragements pour continuer à avancer. Que son chemin soit parsemé de succès et d’accomplissements, et que sa détermination l’amène à réaliser ses rêves. Nous souhaitons bon courage à Nessim Hachaichi dans ses futurs aventures !