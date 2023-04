Il gravit le Mont Kilimandjaro (5895m), l’Algérien Khelifi Belhachemi sur le toit de l’Afrique, i

Les exploits des jeunes Algériens en dehors de frontières sont nombreux et variés. Quel que soit leur domaine de prédilection (sport, écriture, musique, peinture), notre jeunesse brille par son talent et sa persévérance à l’internationale. Aujourd’hui, Khelifi Belhachemi, figure montante de la randonnée, fait honneur à l’Algérie. Le jeune Khelifi a complété l’escalade du mont Kilimandjaro en Tanzanie, après s’est adonné au challenge du plus haut sommet du Maroc, le mont Toubkal.

À LIRE AUSSI : Foire des arts de Tokyo : le plasticien algérien Adlane Samet marque sa présence

Le randonneur algérien Khelifi Belhachemi relève le défi du Mont Kilimandjaro

Du haut de son jeune âge, Khelifi Belhachemi a déjà escaladé une bonne partie des monts les plus hauts d’Algérie. Le randonneur algérien a à son actif 32 sommets gravis en total dans le pays, dont le plus haut du pays, le Mont Tahat (3 003 m) à Tamanrasset. Et s’il a déjà beaucoup escaladé en Algérie, Belhachemi a également fait ses preuves à l’étranger. En effet, il s’est récemment attaqué au sommet le plus haut du Maroc, le Mont Toubkal (4 167m).

C’est son ascension du sommet le plus haut d’Afrique, le Kilimandjaro en Tanzanie, qui lui a valu sa notoriété actuelle. Culminant à plus de 5 800 mètres d’altitude, ce mont est surnommé « le Toit de l’Afrique » et est très prisé par les randonneurs du monde entier pour sa faune et sa flore. Une expédition haute en couleur qu’a entrepris Khelifi Belhachemi, qui, en bon Algérien, n’a pas manqué de brandir le drapeau national haut et fort une fois au sommet.

À LIRE AUSSI : À seulement 24 ans, l’Algérienne Sarah Rivens devient l’écrivaine la plus lue au monde

Khelifi ne compte pas s’arrêter là, le jeune ambitionne désormais de gravir certains des monts les plus hauts du monde. Belhachemi vise prochainement le mont El Brouz en Russie, qu’il compte escalader pendant la saison estivale 2023.

Nessim Hachaichi ou l’Algérien qui a gravi le 2ᵉ plus haut sommet d’Amérique

Belhachemi n’est pas le seul Algérien à faire parler de lui en matière d’escalade à l’étranger. Nessim Hachaichi, un autre randonneur avide d’aventures, a réussi également à monter au sommet du Mont Nevados Ojos del Salado, culminant à 6 893 m d’altitude. Ce sommet, situé entre la frontière chilienne et argentine, constitue la plus haute cime d’Amérique, après l’Aconcagua (6 961 m). Ainsi, le 19 mars dernier, fête de la victoire algérienne, Nessim et son équipe atteignent le sommet du Mont Nevados et posent fièrement avec le drapeau algérien sur place.

À LIRE AUSSI : L’Algérien Nessim Hachaichi au 2e plus haut sommet d’Amérique, le Mont Nevados Ojos del Salado