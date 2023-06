Oran dans le TOP 10 des villes africaines où la nourriture est la moins chère (Numbeo)

Dans un monde où la qualité de vie est intrinsèquement liée à ce que l’on consomme, la question de l’accessibilité et du coût de la nourriture prend une importance majeure. Il n’est pas surprenant de constater que les régions offrant un accès aisé à des produits alimentaires abordables sont particulièrement prisées. Pourtant, la relation entre le lieu de vie et le coût de la nourriture est complexe. Les individus tendent à s’installer là où les opportunités d’emploi sont nombreuses. Malheureusement, ces centres économiques sont souvent sujets à une augmentation des prix, y compris ceux des denrées alimentaires, à mesure qu’ils se remplissent.

C’est dans ce contexte que Numbeo, l’une des principales plateformes de données et de recherche au monde, établit régulièrement des indices de coût de la vie. Ces derniers se basent sur plusieurs critères, dont le prix de la nourriture, et plus particulièrement des courses alimentaires et des repas au restaurant. Pour établir ces indices, Numbeo s’appuie à la fois sur des données fournies par les utilisateurs et sur des informations collectées manuellement auprès de sources fiables.

C’est ainsi que l’Algérie, grâce à la ville d’Oran, se retrouve dans le top 10 des villes africaines où il est possible de se nourrir à moindre coût.

Oran : 3 éme ville d’Afrique où la nourriture est peu coûteuse

Oran, située au nord-ouest de l’Algérie, est la cinquième ville de ce classement africain. Son indice de prix alimentaire, calculé à partir de la moyenne pondérée par Business Insider des indices de courses alimentaires et de restaurant de Numbeo, s’établit à 23,9. Oran présente donc un coût de la nourriture inférieur à celui de nombreuses autres villes du continent. De plus en ce qui concerne l’index des restaurants, la ville d’Oran obtient un score de 16,7.

Néanmoins, pour les produits alimentaires vendus en épicerie, Oran se démarque aussi avec un Index s’élevant à 31.2, soit le score le plus élevé de ce classement

Cette performance est d’autant plus remarquable qu’Oran est l’une des principales villes économiques de l’Algérie, dotée d’une importante activité portuaire et industrielle. Le coût abordable de la nourriture dans cette ville constitue donc un atout non négligeable pour ses habitants et pour ceux qui souhaiteraient s’y installer.

TOP 10 des villes africaines offrant des prix abordables pour se nourrir

Le classement africain de Numbeo est complété par d’autres villes telles que Giza et Alexandrie en Égypte, Sousse en Tunisie, Dar es Salaam en Tanzanie, Kigali au Rwanda, Tripoli en Libye et Kampala en Ouganda. Ces villes démontrent toutes qu’il est possible d’allier dynamisme économique et coût raisonnable de la nourriture, offrant ainsi une meilleure qualité de vie à leurs habitants.

Le classement complet des dix villes africaines où se nourrir coûte le moins cher, selon l’indice de Numbeo :

Giza, Égypte : 16,1

Alexandrie, Égypte : 17,8

Sousse, Tunisie : 20,6

Le Caire, Égypte : 20,9

Oran, Algérie : 23,9

Tunis, Tunisie : 24,0

Dar es Salaam, Tanzanie : 25,2

Kigali, Rwanda : 25,6

Tripoli, Libye : 25,7

Kampala, Ouganda : 26,5

En tête de liste, on trouve Giza en Égypte, suivie de près par Alexandrie, également en Égypte, et Sousse en Tunisie. La présence de trois villes égyptiennes dans le top 4 souligne l’accessibilité financière de la nourriture dans ce pays. Cependant, chaque ville de ce classement, qu’il s’agisse de Dar es Salaam en Tanzanie, de Kigali au Rwanda ou d’Oran en Algérie, démontre qu’il est possible de conjuguer dynamisme économique et accessibilité alimentaire.

En conclusion, l’accessibilité et le coût de la nourriture sont des facteurs déterminants de la qualité de vie dans une ville. L’exemple de l’Algérie, et plus précisément de la ville d’Oran, montre qu’il est possible de concilier activité économique intense et coût modéré de la nourriture. Cela offre une meilleure qualité de vie à ses habitants et peut servir de modèle à d’autres villes à travers le monde.