Vol de feraille sur la ligne ferroviaire Oran-Arzew, les autorités récupérent 285kg

Dans une opération bien orchestrée, les éléments de la Gendarmerie nationale de Hassi Ben Okba à Oran ont réussi à mettre fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans le vol et le sabotage de la voie ferrée. Cette bande, composée de six individus âgés de 22 à 40 ans, opérait principalement dans la région industrielle de Hassi Ben Okba.

Suite à des informations faisant état de la planification par le groupe criminel d’un acte de sabotage sur la ligne de chemin de fer reliant la ville d’Oran à Arzew, les forces de l’ordre ont immédiatement formé une patrouille et se sont rendues sur les lieux. Là, elles ont appréhendé deux personnes en train de démonter les rails de chemin de fer dans un but de vol. Les deux suspects ont été arrêtés et conduits au siège de la gendarmerie pour un interrogatoire plus poussé, au cours duquel tous les objets volés ont été récupérés.

Les résultats de l’enquête et l’implication d’un marchand de ferraille

L’enquête a ensuite permis d’identifier les quatre autres membres du réseau. Après avoir satisfait à toutes les procédures légales, les domiciles des suspects ont été perquisitionnés, ce qui a abouti à l’arrestation des quatre complices et à la saisie d’un camion utilisé pour le transport des biens volés.

Il est à noter que parmi les membres du réseau arrêtés figure un marchand de ferraille et de plastique. Sur les lieux de l’arrestation, 285 kg de fer volé ont été saisis, ainsi que du matériel utilisé pour le sabotage des voies ferrées. En outre, un véhicule et un camion ont également été saisis.