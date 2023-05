Mouvement partiel au sein de la Direction générale des douanes

Le directeur général des douanes, Noureddine Khalidi, a entrepris aujourd’hui une réorganisation partielle impliquant des changements et des nominations au sein de la direction générale des douanes. Les changements comprennent :

La nomination d’ un nouveau sous-directeur au Centre National de Formation des Douaniers .

. Des changements de chefs d’inspection divisionnaires des douanes de Tamanrasset, Illizi, Ain Amenas, Bechar, Djelfa, Constantine, Biskra, Batna, Tlemcen, Ghazaouet, Sidi Bel Abbas, Ouargla, Chlef, Tiaret, Umm El Bouaghi, Oran Kharji, Oran Port, Arzew, El Tarf, Alger (Ain Taya, Aéroport International d’Alger Houari Boumediene Passagers) et Boumerdes.

La nomination de quatorze sous-directeurs régionaux dans différentes wilayas, notamment Oran, Chlef, Sétif, Béchar, Ouargla, Annaba, Tlemcen et Illizi.

La désignation de douze chefs de service régional de contrôle ultérieur couvrant les régions d’Alger externe, Sétif, Annaba, Ouargla, Tébessa, Laghouat, Oran, Blida, Tlemcen, Constantine, Tamanrasset et Chlef.

Enfin, ces nominations font partie du mouvement périodique des cadres douaniers algériens, visant à insuffler une nouvelle dynamique et à améliorer les performances des services douaniers à l’échelle nationale.

Saisie remarquable des services de douanes à Oran

La brigade de la Direction des Douanes à Oran a récemment fait une découverte remarquable. Lors d’une opération de routine, les agents de la direction principale des équipes relevant du service d’inspection des divisions douanières du port d’Oran ont réussi à saisir une quantité considérable de drogues illicites.

La cargaison, soigneusement dissimulée à bord, contenait pas moins de 178 185 comprimés d’ecstasy. Ces substances psychotropes, connues pour leur dangerosité, étaient minutieusement cachées dans une cachette spécialement aménagée pour dissimuler des marchandises interdites.

Le communiqué émis par la Direction des Douanes a souligné la vigilance et la préparation exceptionnelles des agents des douanes algériennes. Cette opération témoigne de leur détermination à lutter contre le trafic et la distribution de substances illicites, dans le but de préserver la santé et la sécurité des citoyens.

Cette saisie de drogues illégales démontre ainsi l’engagement constant des autorités douanières à protéger le public contre les effets néfastes de la criminalité liée aux stupéfiants. En mettant un terme à cette tentative de contrebande, les douanes algériennes envoient un message fort, rappelant leur rôle crucial dans la prévention de la propagation de substances illicites et leur contribution à la sécurité nationale.