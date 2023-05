Un conteneur rempli de cocaïne à destination du port d’Oran intercepté en Espagne

Une importante cargaison en provenance de l’Amérique du sud et à destination du port d’Oran a été découverte par les douaniers espagnols ce mardi, rapporte un média local. Le lot, intercepté à Algésiras, contenait plusieurs kilos de cocaïne, dissimulée dans des sacs de grains. La marchandise était destinée à entrer au port d’Oran sous quelques jours, et provient d’une source inconnue au Brésil.

322 kg de cocaïne découverts dans un conteneur à destination d’Oran : la douane espagnole enquête

Plus de 300 kg de cocaïne cachés dans un conteneur transportant des grains de mais ont été découverts par une brigade de douane espagnole au port d’Algésiras. La cargaison, en provenance du Brésil, a fait escale dans la ville espagnole et devait reprendre son trajet quelques jours plus tard jusqu’à sa destination finale : le port d’Oran.

C’est après avoir eu vent d’une cargaison « contaminée » par de la cocaïne que les services de douane espagnole ont commencé les investigations. Une fois le conteneur localisé, une inspection physique a été réalisée sur les 16 sacs de graines composant la cargaison. Une substance blanche, à l’aspect farineux, a été découverte puis soumise au narcotest subséquemment. Le résultat vient confirmer les soupçons des autorités : la substance est testée positive à la cocaïne.

Au total, le service de surveillance des douanes (SSD) espagnol enregistre 322 kg de cocaïne dans le conteneur. La drogue a été saisie par les autorités et le parquet d’Algésiras a ouvert une enquête judiciaire.

Oran, le nouveau fief des trafiquants de drogue ?

Oran semble devenir le repère favori des narcotrafiquants locaux et étrangers, selon les derniers rapports publiés. Récemment, une brigade de la Direction des Douanes a mis la main sur une quantité faramineuse de comprimés psychotropes dans la même région. Plus de 170 000 comprimés d’ecstasy, soigneusement camouflés dans une cachette, ont ainsi été découverts et saisis par les autorités.

Une autre affaire en relation avec les stupéfiants est venue chambouler la tranquillité des habitants d’Oran. Un laboratoire artisanal de fabrication de comprimés d’ecstasy a été intercepté par les autorités. Une affaire d’autant plus grave que les « bonbons » étaient destinés à la vente à de jeunes enfants.