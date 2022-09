Coût de la vie : quel pouvoir d’achat pour les Algériens en 2022 ?

Les Algériens n’échappent pas à la règle. La rentrée sociale et son cortège de dépenses ont fait revenir la problématique de la cherté de la vie au-devant de la scène. Les fortes augmentations qu’ont connues les prix des fournitures scolaires et des produits de large consommation polarisent en effet l’actualité depuis plusieurs semaines.

C’est ainsi que pour nous faire une idée précise sur le coût global de la vie en Algérie (en 2022), nous avons consulté l’indice de la base de données mondiales, Numbeo. Celle-ci, dont la dernière mise à jour remonte au 2 septembre, recense, avec l’aide de 700 000 contributeurs, plus de 8 000 000 prix dans plus de 11 000 villes de toute la planète.

L’indice prend en compte les coûts des produits alimentaires, du transport en commun, du loyer et des charges fixes, des services de restaurations, des dépenses vestimentaires, de la garde des enfants, des sports et loisirs. Pour l’Algérie, il se base sur un salaire net mensuel moyen de 35 963,38 DZD.

Coût de la vie en Algérie : les prix des principaux biens et services en 2022

Voici donc, selon l’enquête de Numbeo, les prix des principaux biens et services en Algérie en ce mois de septembre 2022.

Commençons par les prix des produits alimentaires au marché. L’indice calcule qu’une brique de lait coûte environ 100 DA ; une baguette de pain, 22 DZD ; 1 kilogramme de riz blanc (en vrac), 140 DZ ; 1 kilogramme de pommes de terre, entre 50 et 120 DZD ; 1 kilogramme de bananes, entre 220 et 650 DZD ; 1 kilogramme de viande rouge, entre 1000 et 1900 DZD.

En ce qui concerne le logement, l’étude de Numbeo indique que la location d’un appartement à une seule chambre (F1) en centre-ville revient à 22 000 DZD et à 15 000 DZD en dehors du centre-ville. Quant à un appartement à trois chambres (F3), il coûte 38 000 DZD en centre-ville et 24 000 DZD en dehors. En outre, le prix d’achat d’un logement entre 80 000 et 300 000 DZD le mètre carré en centre-ville, entre 40 000 et 200 000 DZD en dehors.

S’agissant du volet des charges fixes (électricité, chauffage, climatisation, eau…), l’indice les évalue, pour un appartement de 85 m², à 6000 DZD mensuels en moyenne.

Le rapport (consulter intégralement ici) comporte plusieurs autres estimations de prix de biens et services « secondaires ». Par exemple, un repas dans un restaurant bon marché coûte 300 DZD ; un repas pour deux personnes dans un restaurant familial, entre 1 200 et 5 000 DZD ; une Golf 1.4 (ou une voiture neuve équivalente), 3 400 000 DZD ; l’abonnement dans club de gym, 2300 DZD ; une paire de runnings Nike (milieu de gamme), 8 700 DZD.

Quel pouvoir d’achat pour les Algériens en Afrique et dans le monde ?

Afin de donner aux chiffres mentionnés en haut un aspect plus explicite et savoir où se situe l’Algérie en matière de « coût de la vie » par rapport aux autres pays du monde et du continent africain, — nous nous sommes penchés sur l’indicateur appelé « pouvoir d’achat relatif ». Celui-ci compare les prix différents des biens et services au salaire mensuel moyen du pays. Pour l’Algérie, il a été estimé à presque 36 000 DZD.

L’indice de pouvoir d’achat relatif se calcule par rapport à la ville de New York. Ainsi, un indice de 20 signifie que les habitants du pays en question peuvent se permettre d’acheter, avec leur salaire moyen, 80 % moins de biens et servies qu’un résident de New York qui gagne le salaire moyen en vigueur dans la ville.

Le rapport Numbeo attribue à l’Algérie un indice de pouvoir d’achat relatif de 25,42 (sur une échelle de 100). Ce chiffre signifie qu’un algérien qui gagne le salaire moyen peut se payer quasiment quatre fois (74,58 %) moins de biens et services qu’un Newyorkais qui touche le salaire moyen de la ville.

Avec ce score, l’Algérie arrive à la 110e position dans le monde (sur 137 pays). Dans le continent africain, elle arrive au milieu du classement et occupe 11e rang. En Afrique du Nord, en revanche, elle se classe avant-dernière. Le Maroc (4e – 32,67), la Libye (7e – 30,05) et la Tunisie (9e – 28,62) nous devancent. Les 5 pays d’Afrique qui possèdent le pouvoir d’achat relatif le plus élevé sont : l’Afrique du Sud ; le Botswana, la Namibie ; le Maroc et le Kenya.