L’Algérie au classement RSF : Tebboune met les points sur les « i »

En marge de la cérémonie qu’il a présidé le mercredi 3 mai 2023 à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné son entrevue périodique aux représentants des médias nationaux.

En effet, en présence de plusieurs journalistes, le Chef de l’Etat a accordé une entrevue ou plusieurs sujets liés à la presse et sa liberté ont été abordés.

Un des sujets abordés par Tebboune, Reporters sans frontières (RSF). Le président de la République a d’abord fustigé l’acharnement de certaines organisations non gouvernementales (ONG) qui ne cessent de critiquer l’Algérie et de la classer parmi les pays ne respectant pas les libertés. Affirmant qu’il s’agit d' »allégations non fondées », le Chef de l’Etat a assuré que l’Algérie « croit en ses enfants ».

Certaines ONG, à l’instar de « Reporters sans frontières (RSF)« , publient des « classements au gré de leurs dirigeants », a-t-il souligné, affirmant que le « seul classement à prendre en compte est celui de l’ONU et de ses institutions ».

A LIRE AUSSI : Journée mondiale de la liberté de la presse : Drareni remet une lettre à Tebboune

Pour conclure, Tebboune a mis en avant la diversité des titres de presse disponibles en Algérie est comparable à celle qu’on retrouve dans les pays développés.

Drareni remet une lettre à Tebboune lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse

Lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le journaliste et l’ex-détenu d’opinion Khaled Drareni aux côtés du Chef de l’Etat. Le journaliste qui a publié via son compte Twitter, qu’il avait remis une lettre à Tebboune, en sa qualité de correspondant RSF au Nord Afrique, demandant la libération du journaliste emprisonné Ihsane El Kadi.

En effet, c’est dans un tweet publié hier, que le journaliste Khaled Drareni a expliqué sa rencontre avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en expliquant qu’ »En ma qualité de Représentant de Reporters sans frontières (RSF) en Afrique du Nord, je serai porteur aujourd’hui d’une lettre officielle de mon organisation au Président de la république, dans laquelle nous appellerons à la levée des restrictions, à l’arrêt des atteintes et à la libération de Ihsane El Kadi. »

A LIRE AUSSI : Journée de la liberté de la presse : Tebboune rencontre des représentants des médias

Concluant aussi qu’en cette occasion un plaidoyer public et institutionnel serait fait et dans lequel figure une série de demandes et de recommandations en ce qui concerne la situation de la presse en Algérie.