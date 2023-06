Les boissons préférées des Algériens selon World of Statistics

World of Statistics, un influent compte Twitter dédié aux statistiques avec plus d’un million d’abonnés, a publié un classement mondial des boissons les plus populaires dans différents pays. Parmi 66 nations analysées, l’Algérie se distingue par son penchant pour le café et le thé.

Les habitudes de consommation varient de pays en pays, de la France qui préfère le champagne et le vin rouge, à l’Egypte qui s’oriente vers le thé noir et la canne à sucre, en passant par l’Angleterre et son amour pour le cidre et le gin. Cependant, en Algérie, c’est la convivialité d’une tasse de thé ou d’un café qui résonne.

Le café et le thé en Algérie sont plus qu’une simple boisson. Ils sont un rituel, un moment de partage et de convivialité. En effet, rien ne vaut un verre de thé à la menthe au bord de la Méditerranée voire au Sud du pays, ou un café serré dans un café traditionnel à Alger ou Oran. Ce ne sont pas seulement des boissons, mais des traditions profondément enracinées dans la culture algérienne, passées de génération en génération.

Ainsi, alors que les autres pays possèdent une gamme variée de boissons privilégiées, comme l’Arabie Saoudite avec son café arabe, le Royaume-Uni et ses amateurs de thé ou même la Turquie et son riche assortiment de thé, raki et ayran, l’Algérie reste fidèle à son amour du café et du thé.

Most popular drinks:

🇦🇹 Austria: Almdudler

🇩🇿 Algeria: Coffee, tea

🇦🇬 Antigua and Barbuda: Rum

🇦🇷 Argentina: Mate, wine

🇦🇺 Australia: Coffee, LLB

🇧🇸 Bahamas: Switcha

🇧🇾 Belarus: Byarozavik

🇧🇪 Belgium: Beer

🇧🇷 Brazil: Caipirinha

🇧🇦 Bosnia and Herzegovina:… — World of Statistics (@stats_feed) June 8, 2023

Les Algériens dans la TOP 3 des consommateurs de café en Afrique

L’International Coffee Organisation (ICO) a récemment confirmé cette tendance algérienne pour le café dans son dernier rapport, le Coffee Report & Outlook, daté d’avril 2023. L’étude révèle que l’Algérie occupe une place importante sur le podium africain des amateurs de café.

Selon ce rapport, l’Algérie est le deuxième plus grand consommateur de café en Afrique, juste derrière l’Éthiopie. Le classement s’achève avec l’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie en queue de peloton. Ces six pays à eux seuls de l’ensemble du continent africain.

Malgré cette position élevée, le rapport de l’ICO note une légère baisse de la consommation de café en Algérie. En effet, la consommation a baissé de 14,2% au cours de la saison 2021/2022. L’ICO attribue cette diminution à l’inflation économique que l’Algérie a connue à partir du milieu de l’année 2021, en particulier dans le secteur alimentaire.

« L’alimentation représente plus de la moitié des dépenses de 40% des ménages en Algérie. Depuis le milieu de l’année 2021, l’inflation est élevée en Algérie, principalement à cause de sa composante alimentaire », a expliqué l’ICO pour justifier ces données.

Qu’il soit servi fort et noir en fin de repas ou accompagné de lait et de sucre au petit déjeuner, le café reste une part indissociable de la culture culinaire algérienne.