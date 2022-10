Meilleurs cafés : le Mazagran algérien dans le top 10 mondial

Ces derniers temps, l’Algérie attire de plus en plus de touristes, qui ne cessent pas de montrer leur hâte à découvrir la beauté des paysages algériens, mais aussi à gouter aux différentes spécialités culinaires traditionnelles du pays. En effet, à plusieurs reprises, la cuisine algérienne s’est distinguée au niveau mondialement, notamment dans des meilleurs plats.

Dans ce même sillage, le site spécialisé du voyage et de la cuisine traditionnelle, notamment TasteAtlas, a établi un nouveau classement. Cette fois-ci, ce dernier fera découvrir aux amoureux du café, de nouvelles spécialités et recettes du monde entier.

Ce classement a été établi, par TasteAtlas à l’occasion de la journée internationale du café, et met en lumière les meilleurs cafés les plus notés.

Le Mazagran dans le top 10 mondial des meilleurs cafés

Encore une fois, une spécialité algérienne s’est distinguée dans un classement de TasteAtlas. Il s’agit du café Mazagran. Trouvant ses origines de la forteresse de Mazagran dans la wilaya de Mostaganem. Le Mazagran est considéré comme étant l’origine du café glacé.

Par ailleurs, dans ce classement de TasteAtlas, le Mazagran figure dans le top 10 des meilleurs café au monde. Et ce, en occupant la dernière place de ce classement. Les premières places, sont occupés par le Cappuccino et l’Expresso italiens. Suivi par une spécialité vietnamienne en troisième position.

Sur l’échelle arabe, le café Mazagran se positionne en tête du classement, en occupant la première place des meilleurs cafés arabes, selon le même site. En effet, grâce aux votes des amoureux du café, le Mazagran a obtenu la note totale de 4.2 sur une échelle totale de cinq étoiles.

Le Mazagran, un café glacé né en Algérie

Pour les curieux qui cherchent la recette de ce fameux café Mazagran. Ce dernier est boisson sucrée, à base de café. En effet, le Mazagran se décline en deux variantes. La plus rapide à préparer, est réalisée à base d’un expresso sucré versé sur des glaçons et une tranche de citrons.

Dans le passé, cette boisson était servie dans de hauts verres étroits en porcelaine ou en Argile. Actuellement, les amoureux du café profitent de cette boisson. Et la retrouvent sous plusieurs variantes proposées dans les grandes surfaces et les cafétérias les plus connus au monde.