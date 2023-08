Incendies : Takfarinas annonce l’organisation d’un méga concert à Tizi-Ouzou au profit des victimes

Les récents incendies de forêt qui ont touché plusieurs wilayas du nord de l’Algérie ont donné lieu à un énorme élan de solidarité. Les convois d’aides humanitaires ont ainsi afflué des quatre coins du pays pour venir en aide aux sinistrés.

Après les citoyens et les associations, c’est désormais au tour des artistes de se mobiliser. Et l’un des premiers d’entre eux à se manifester est le chanteur kabyle Hacène Zermani, plus connu sous le pseudonyme de Takfarinas.

Ce dernier a ainsi annoncé sur sa page Facebook officielle qu’il compte organiser dans les jours à venir un méga concert dans la ville de Tizi-Ouzou au profit des victimes des récents incendies.

« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce la préparation d’un méga concert à Tizi-Ouzou au profit des victimes des récents incendies », a écrit le chanteur.

Un concert dont « les recettes seront entièrement reversées aux familles sinistrées, aux blessés et aux proches des victimes décédées dans les flammes, paix à leurs âmes », précise encore Takfarinas.

Toutefois, les organisateurs n’ont pas encore fixé la date et les détails de l’événement. Des informations qui seront révélées au grand public « très prochainement, promet le chanteur.