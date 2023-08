Reportée à cause des incendies, les dates de la Fête du Bijou d’Ath Yenni dévoilées

La 17e édition tant attendue de la Fête du Bijou d’Ath Yenni, prévue initialement du 27 juillet au 5 août, mais malheureusement annulée en raison des récents incendies de forêt, est maintenant de retour ! Les organisateurs ont annoncé que cet événement tant apprécié aura lieu du 10 au 19 du mois en cours, une nouvelle qui réjouit tous les passionnés de l’artisanat et de la culture locale.

Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Ath Yenni, Abdellah Djennane, a confirmé la bonne nouvelle. Suite aux dramatiques incendies qui ont touché certaines wilayas, la fête du bijou a été reportée. Cependant, elle est maintenant de retour, mettant en avant le thème « Bijou d’Ath Yenni, vecteur de développement local ». Cet événement, très attendu par la population, se tiendra désormais du 10 au 19 du mois en cours.

Un Rassemblement de Talent et de Savoir-Faire

La Fête du Bijou d’Ath Yenni rassemblera 135 bijoutiers locaux, fiers de présenter leurs créations uniques et authentiques. Ces bijoux, confectionnés avec passion, sont réalisés à base d’argent et agrémentés de coraux et d’émaux, reflétant ainsi l’essence même de la culture locale.

Mais la Fête du Bijou ne se limite pas seulement à la bijouterie. En effet, une quarantaine d’autres artisans talentueux seront également présents, représentant divers métiers traditionnels tels que la tapisserie, la poterie et la vannerie. Une véritable célébration du savoir-faire ancestral de la région qui ne manquera pas de ravir les visiteurs.

Un Événement d’envergure nationale

La renommée de la Fête du Bijou d’Ath Yenni dépasse les frontières de la région de Tizi-Ouzou. Des participants venus de 15 autres wilayas, dont Tamanrasset, Ouargla, Boumerdes, Alger, Adrar, Timimoune, Annaba, Mostaganem et Sidi Bel Abbes, se joindront à l’événement. Ce rassemblement culturel et commercial promet d’être une occasion unique pour échanger, découvrir de nouvelles cultures et renforcer les liens entre les différentes régions d’Algérie.

Le CEM « Chahid Larbi Mezani » accueillera la Fête du Bijou d’Ath Yenni dès le jeudi 10 août 2023. Les visiteurs auront l’occasion de se laisser émerveiller par une exposition-vente exceptionnelle où les produits artisanaux, en particulier les fameux bijoux d’Ath Yenni, seront mis en valeur. L’argent, le corail et les émaux se mêlent pour créer des pièces uniques, témoins de l’expertise et de la créativité des artisans.

En plus de l’exposition, des conférences passionnantes aborderont la thématique centrale de cette édition : « Bijou et développement local ». Ces interventions permettront d’éclairer les visiteurs sur l’importance de l’artisanat dans le développement économique et social de la région, offrant ainsi une dimension éducative à cette fête populaire.