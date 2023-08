Incendies : le ministre de l’Intérieur annonce le début de l’indemnisation des sinistrés

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Ibrahim Merad, a annoncé aujourd’hui, mardi, à Tébessa, le début immédiat du processus d’indemnisation des victimes des récents incendies de forêt qui ont touché certaines régions du pays.

En effet, lors d’une déclaration à la presse à l’occasion de la présentation des condoléances, en délégation du Président de la République, Commandant suprême des Forces armées et Ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, à la famille du martyr du devoir national, le caporal-chef Driss Fathi, de la commune d’El Kala, le ministre a souligné que « suite à l’achèvement hier, lundi, du recensement des personnes affectées par les incendies de forêt par les cellules municipales et wilayales, toutes les citoyennes et tous les citoyens touchés par des pertes matérielles suite à ces incendies seront indemnisés sans délai. »

Engagement de Tebboune envers les victimes

Merad, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a mis en évidence que cette indemnisation s’inscrit dans le cadre des engagements du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à indemniser les victimes des récents incendies dans les wilayas où les commissions chargées d’inventorier les pertes ont achevé leur travail.

En outre, à cette occasion, Merad a salué l’intervention rapide et précoce des agents de la Conservation des forêts, de la Protection civile et des forces de l’Armée nationale populaire, qui ont permis de circonscrire et de maîtriser ces incendies, en soulignant la « contribution considérable » des citoyens et de la société civile dans l’extinction des feux en apportant un soutien complet à tous les acteurs impliqués dans l’évacuation des familles piégées par les flammes et en sauvant de nombreuses vies.

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale a confirmé la poursuite des opérations de soutien et d’accompagnement des familles affectées par les récents incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays.

Enfin, les deux ministres devraient se rendre ensuite à Mila et Sétif pour présenter leurs condoléances aux familles de deux autres martyrs de l’Armée nationale populaire.