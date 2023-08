Incendies en Algérie : 5 suspects arrêtés à Ain Defla

Cinq suspects ont été arrêtés dans l’affaire de l’incendie volontaire de biens forestiers, dans la wilaya de Ain Defla.

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d’El Hassani à Ain Defla a arrêté cinq suspects dans l’affaire de l’incendie volontaire de biens forestiers, avec le placement en détention provisoire d’une personne et sous contrôle judiciaire de deux autres, a annoncé un communiqué des mêmes services.

Une semaine après les incendies meurtriers qui ont ravagé de nombreuses wilayas, la GN a annoncé que ses unités participent aux enquêtes et à l’opération de recensement des sinistrés et des dégâts occasionnés par les feux de forêt. Les unités de la Gendarmerie nationale ont activement collaboré avec la Protection civile, les services des forêts et les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) pour éteindre les feux et venir en aide aux citoyens.

Après l’extinction des feux de forêt, les unités de la Gendarmerie nationale ont lancé des enquêtes en dépêchant des équipes spécialisées de l’Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale (INCC/GN) pour comprendre les raisons du déclenchement de ces incendies. Parallèlement, elles mènent des enquêtes et assistent les autorités administratives dans le recensement des sinistrés pour qu’ils puissent bénéficier d’indemnisations.

12 personnes en détention provisoire suite aux incendies de forets

Pour rappel, la juge d’instruction à la section de lutte antiterroriste et contre le crime organisé transfrontalier a ordonné le placement de 12 mis en cause en détention provisoire, pour leur implication présumée dans le déclenchement des feux de forêt dans plusieurs wilayas, avait annoncé, jeudi dernier, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Les feux de forêt enregistrés dans 16 wilayas du nord du pays ont fait 34 décès, dont dix militaires, et 194 blessés, selon le bilan du ministre de l’Intérieur.

