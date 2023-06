Démantèlement d’une réseau criminel, dont un membre se déguisait en Djilbab à Alger

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont récemment mis fin à une affaire criminelle de grande ampleur. Une bande de malfaiteurs, spécialisée dans le vol avec violence, utilisant des armes blanches prohibées de type 6, a été démantelée. Le tout a été rendu possible grâce à une opération de sécurité bien menée. Voici les détails de cette affaire.

Le signalement d’un véhicule suspect, doté de vitres teintées et de couleur blanche, a été rapporté au commandement central. Les forces de sécurité ont immédiatement lancé des patrouilles policières dans la zone indiquée. C’est ainsi qu’ils ont réussi à intercepter le véhicule en question, à bord duquel se trouvaient trois suspects. Parmi eux, un homme se travestissait en « djilbab », qu’il a rapidement tenté d’enlever.

Une bande criminel utilisant un aérosol lacrymogène afin de paralyser leurs victimes

L’enquête a permis de conclure que cette bande criminelle était spécialisée dans les vols avec agression. Ils utilisaient une astuce pour tromper les victimes. Ils faisaient croire que leur voiture avait été accidentée afin de les distraire et de les dévaliser. Ils utilisaient également un aérosol lacrymogène pour paralyser leurs victimes.

L’opération de sécurité a été un succès total. Quatre suspects ont été arrêtés, dont deux femmes. La voiture qui servait à tromper les victimes a été saisie, ainsi que plusieurs armes et outils utilisés pour commettre les vols. Parmi les articles saisis, on trouve une bombe lacrymogène, un produit pyrotechnique appelé « Signal », un « diamant » servant à découper discrètement le verre des vitrines, et trois téléphones portables. Les suspects ont été déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Ils sont accusés de constitution d’une bande de malfaiteurs, de vols avec agression et de détention d’armes prohibées.