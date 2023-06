L’Actrice Fatma Zohra Alahoum victime d’une agression à l’arme blanche à côté de l’Opéra d’Alger

Le vendredi 3 juin 2023, dans une déclaration faite sur Instagram, le journaliste Rabah Allaoua a révélé une histoire troublante. Fatma Zohra Alahoum, artiste renommée, a été victime d‘une agression à l’arme blanche près de l’Opéra dans le quartier d’Ouled Fayet.

Selon les informations partagées par Rabah Allaoua, l’incident s’est produit alors que la chanteuse était seule dans sa voiture. L’agresseur, déguisé en agent de sécurité, a brandi un couteau et exigé qu’elle sorte du véhicule. Pensant qu’il s’agissait d’un agent de sécurité de l’Opéra, elle a été prise de court par cette situation effrayante.

Profitant de la circulation limitée du vendredi matin, Fatma Zohra était en train d’apprendre à conduire. Si elle n’avait pas appelé à l’aide et crié, l’agresseur aurait pu s’emparer de la voiture et s’échapper.

Heureusement, malgré le traumatisme de cette expérience, elle est en bonne santé. Cependant, l’agresseur a réussi à dérober son téléphone portable lors de l’incident.

Agression de Fatma Zohra Alahoum: où en est l’enquête ?

Selon la même source, les forces de l’ordre sont actuellement à la recherche de l’agresseur. Grâce aux informations de localisation du téléphone volé, ils espèrent pouvoir le retrouver rapidement. Les investigations sont en cours et la sécurité autour de l’Opéra a été renforcée.

Pour rappel, Fatma Zohra Alahoum est une actrice algérienne réputée, connue et appréciée par les Algériens. L’agression a suscité une vague d’indignation parmi les fans de Fatma Zohra Alahoum et le public en général. Ainsi, beaucoup expriment leur soutien à l’artiste et appellent à une plus grande sécurité pour les personnalités publiques.