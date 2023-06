Cumulant 180 victimes, un cambrioleur algérien arrêté en France

Entre juillet 2021 et février 2022, une série de cambriolages a secoué la région Auvergne Rhône-Alpes en France. La fréquence des méfaits est ce qui a le plus choqué la population : jusqu’à huit incidents par nuit.

Autre détail troublant, une seule bande était à l’origine de tout ce chahut. L’équipe de cambrioleurs, composée de quatre Albanais et d’un Algérien, a été traduite en justice depuis lundi.

Un Algérien s’associe à 4 Albanais pour cambrioler des foyers en France

C’est une erreur bête qui a conduit les enquêteurs jusqu’aux suspects, loin de s’imaginer que leurs aventures de cambrioleurs s’arrêteraient là après des mois à sévir. Le réseau a été démantelé de façon inattendue lorsqu’un des accusés a attiré l’attention des autorités en commettant une infraction routière à Veauche.

Une perquisition du véhicule a permis de découvrir des outils tels qu’un tournevis, une lampe frontale et des vêtements sombres, que les agents n’ont pas tardé à lier aux vols récents à Saint-Romain-le-Puy. Ainsi commence le débusquage des « cambrioleurs aux 180 victimes ». L’enquête démontrera plus tard que le suspect d’origine algérienne est le receleur du groupe.

Plusieurs centaines de victimes et des milliers d’euros volés

Ces cambriolages et tentatives ont été perpétrés dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes entre juillet 2021 et février 2022. Les vols avec effraction étaient monnaie courante, avec plusieurs foyers frappés par nuit. Les biens les plus souvent dérobés étaient des bijoux, de l’argent liquide et des appareils multimédias.

L’équipe avait élu domicile dans un hôtel de Villars et avait pris Saint-Etienne pour point de départ de ses « raids » nocturnes.